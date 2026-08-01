Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη και την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφικής κίνησης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και πλέον απομένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το ταξίδι του 22χρονου (25/2/04) ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο. Τον παίκτη να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, είχε στο στόχαστρο και η Βαλένθια.

Ο Μικελμπρενσίς έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, ύστερα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο Αμβούργο, όπου αγωνίστηκε από το 2022, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 70 συμμετοχές με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου. Την περασμένη σεζόν στη Μπουντεσλίγκα μέτρησε με το Αμβούργο 26 συμμετοχές και είχε 4 ασίστ. Στη Ligue 1 με τη Μετς είχε 9 ματς και 1 ασίστ.

Η περίπτωσή του απασχολούσε τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, καθώς αποτελούσε μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Μικελμπρενσίς θα γίνει ο τέταρτος Γάλλος που θα ανήκει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος δεξιός μπακ θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τους Σουαλιό Μεϊτέ και Μπαπτίστ Σανταμαρία, ενώ την Κυριακή αναμένεται να αφιχθεί και ο Τομ Λουσέ, προκειμένου να ολοκληρώσει και εκείνος τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

