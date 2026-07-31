Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον 23χρονο Γάλλο μέσο Τομ Λουσέ, ο οποίος αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε συμφωνία με τη Νις για την αγορά του Τομ Λουσέ, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που βρισκόταν ψηλά στη λίστα του τμήματος σκάουτινγκ και είχε την έγκριση του Αλέσιο Λίσι.

Ο 23χρονος Γάλλος αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες διήρκεσαν περίπου μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στη Νις ποσό που πλησιάζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Λουσέ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Ποιος είναι ο Τομ Λουσέ

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε το 2003 στο Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και πέρασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική διαδρομή του στις ακαδημίες της Νις. Η βασική θέση του είναι στον άξονα ως «οκτάρι», ωστόσο την περασμένη σεζόν χρησιμοποιήθηκε τόσο ως αριστερός εξτρέμ όσο και ως δεξιός μπακ.

Η δυνατότητά του να καλύπτει διαφορετικούς ρόλους αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν στην τελική επιλογή του από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, προέρχεται από τρεις συνεχόμενες γεμάτες χρονιές με την πρώτη ομάδα της Νις. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 42 συμμετοχές, είχε 31 την αμέσως προηγούμενη και άλλες 18 την περίοδο 2023-24.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με υψηλή ένταση στο παιχνίδι του, καλή τεχνική κατάρτιση και τακτική παιδεία, χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται τόσο στον άξονα όσο και στις πλευρές.