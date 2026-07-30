Με δύο έξοχα γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ νίκησε σχετικά εύκολα 2-0 την Ντιναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, νίκησε με 2-0 στην κατάμεστη Τούμπα και, μετά το διπλό στο Λούμπλιν, πήρε πανάξια την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League. Εκεί, ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ, υπέγραψε ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του Αλέσιο Λίσι σε μία πρόκριση που ήρθε με δύο νίκες απέναντι στους Ουκρανούς.

Πώς παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες

Η αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία και για τον Αλέσιο Λίσι, καθώς αποτέλεσε το πρώτο του παιχνίδι στην Τούμπα ως προπονητής του ΠΑΟΚ. Ένα γήπεδο που μέχρι σήμερα γνώριζε μόνο μέσα από βίντεο, αλλά, όπως είχε παραδεχθεί και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, περίμενε με ανυπομονησία να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρά του.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Ιταλός τεχνικός δεν είχε λόγο να αλλάξει πολλά σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν. Η μοναδική διαφοροποίηση στην αρχική ενδεκάδα ήταν η παρουσία του Τάισον αντί του τραυματία Τάχα Άλι, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον κορμό που του έδωσε το αποτέλεσμα πριν από μία εβδομάδα.

Κάτω από τα δοκάρια διατηρήθηκε ο Παβλένκα, με τους Κένι και Γκόμεζ στα δύο άκρα της άμυνας και τους Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο στο κέντρο. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τον Λίσι να διατηρεί την ίδια φιλοσοφία τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πίεση ψηλά, αλλάζοντας μόνο το πρόσωπο που θα έδινε μεγαλύτερη δημιουργία και εμπειρία στα άκρα της επίθεσης με την παρουσία του Τάισον.

Στην απέναντι πλευρά, ο Ιγκόρ Κόστιουκ προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, διατηρώντας ωστόσο τον βασικό κορμό της ομάδας του. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίαζε και η επιστροφή του Τόμας Κεντζιόρα στην Τούμπα ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός, που στο πρώτο παιχνίδι είχε αγωνιστεί ως δεξί μπακ, αυτή τη φορά μεταφέρθηκε στο κέντρο της άμυνας, αποτελώντας έναν από τους δύο στόπερ της Ντιναμό.

Ο Ντέλιας «χτύπησε» πριν την ανάπαυλα

Η Ντιναμό μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη στόχευση. Οι Ουκρανοί αναζήτησαν από τα πρώτα λεπτά τον Πονομαρένκο, επιχειρώντας να τον τροφοδοτήσουν είτε με κάθετες μπάλες είτε με γεμίσματα στην περιοχή. Στο 7ο λεπτό ο νεαρός φορ βρήκε χώρο για να εκτελέσει μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Η ομάδα του Κόστιουκ ανέβασε από νωρίς τις γραμμές της, παίζοντας με την άμυνα αρκετά ψηλά. Ο ΠΑΟΚ, όμως, δυσκολεύτηκε στο πρώτο μισό του ημιχρόνου να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα και να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηνε πίσω της η ουκρανική άμυνα.

Η πρώτη ουσιαστική απειλή ήρθε στο 33', όταν ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε ένα αδύναμο σουτ, ενώ στο 44' ο Τάισον βρέθηκε σε θέση βολής, όμως δεν σημάδεψε γωνία.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα πήγαιναν ισόπαλες στα αποδυτήρια, εμφανίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο 45', μετά από ανάπτυξη που ξεκίνησε από τον Ζίβκοβιτς και συνεχίστηκε με τον Γκόμεζ, ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποδέχθηκε την μπάλα έξω από την περιοχή και με υπέροχο δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σούρκις για το 1-0.

Η παράσταση είχε την υπογραφή του Κωνσταντέλια

Αν το πρώτο γκολ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, το δεύτερο ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση. Στο 48' ο Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα από τον Μιχαηλίδη, ελίχθηκε εξαιρετικά, απέφυγε δύο αντιπάλους και με άψογο δεξί σουτ έξω από την περιοχή νίκησε ξανά τον Σούρκις για το 2-0.

Το γκολ αυτό ήταν το 12ο ευρωπαϊκό του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε 47 συμμετοχές, επίδοση που τον ανέβασε στην τέταρτη θέση των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπερνώντας τον Αντρέ Βιεϊρίνια. Μπροστά του βρίσκονται πλέον μόνο οι Στέφανος Αθανασιάδης (20), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (18) και Δημήτρης Σαλπιγγίδης (14).

Η Ντιναμό προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, έχοντας δοκάρι στο 61' από την κόντρα στον Μιχαηλίδη και ακόμη ένα στο 71' με το μακρινό σουτ του Μπράζκο, ενώ στο 65' ο Παβλένκα πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στην προσπάθεια του ίδιου ποδοσφαιριστή.

Ο Λίσι διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμα, φρεσκάροντας την ομάδα του. Με την είσοδο του Χατσίδη αντί του Τάισον στο 68', ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με έξι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα του — Κωνσταντέλια, Ζαφείρη, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Μύθου και Χατσίδη — εκ των οποίων οι τέσσερις προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε νέες προσαρμογές, χρησιμοποιώντας ακόμη και τον Μπάμπα σε πιο προωθημένο ρόλο. Μετά τις αλλαγές, το περιβραχιόνιο του αρχηγού πέρασε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποθεώθηκε όρθιος από την Τούμπα όταν αντικαταστάθηκε στο 83' από τον Πέλκα.

MVP: Ηταν 21 παίκτες στο τερέν που έπαιζαν ή προσπαθούσαν να παίξουν και ο… μάγος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας!

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζόναθαν Γκόμεζ, όπως και στην Πολωνία, το ίδιο και ο Μπατίστ Σανταμαρία

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τόμας Κεντζιόρα έμεινε με το θερμό χειροκρότημα της Τούμπας στο φινάλε της βραδιάς…

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έπαιξε δύο τρεις φορές με τη φωτιά, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, δεν κάηκε..,

ΤΟ «ΣΤΡΑΓΑΛΙ»: Ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρζακ δεν ξεκίνησε καλά τη βραδιά, αλλά δεν επηρέασε το ματς με τα σφυρίγματά του.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε απλώς άλλη μία πρόκριση. Επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Αλέσιο Λίσι αποκτά σταδιακά αγωνιστική ταυτότητα, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Διαχειρίστηκε σωστά τα διαστήματα πίεσης της Ντιναμό, χτύπησε όταν βρήκε χώρους και δεν επέτρεψε στους Ουκρανούς να αμφισβητήσουν ουσιαστικά την ανωτερότητά του. Με την πρόκριση να έρχεται με δύο νίκες απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, ο Δικέφαλος στρέφει πλέον την προσοχή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και στο ζευγάρι Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, έχοντας κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος (76’ Ελουστόντο), Σανταμαρία, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76’ Μπάμπα), Τάισον (69’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Μύθου.

Ντιναμό Κιέβου (Ιγκόρ Κόστιουκ): Σούρκις, Σις, Κεντζιόρα, Τιαρέ (85’ Μπίλοβαρ), Μιχάβκο, Λονβάικ (85’ Μουνγκουένγκε), Μπράζκο, Βολόσιν (67’ Γιαρμολένκο), Μπουγιάλσκι (67’ Σαπαρένκο), Ρεντούσκο (80’ Καμπάεφ), Πονομαρένκο.