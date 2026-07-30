Οι επαφές του Άρη με τον Ράφα Μιρ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αφορούν συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Η αποκάλυψη των ισπανικών Media για το προχωρημένο των επαφών μεταξύ Άρη και Ράφα Μιρ δεν διαψεύστηκε από τους «κίτρινους» γεγονός το οποίο ενισχύει τις πληροφορίες περί συζητήσεων οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Με εξαίρεση την «AS» η οποία κράτησε επιφυλάξεις αποφεύγοντας την αναφορά περί οριστικής συμφωνίας και σημειώνοντας το ενδεχόμενο άλλης επιλογής – επικαλούμενη πηγές από το περιβάλλον του παίκτη – τα υπόλοιπα ισπανικά Media αναδεικνύουν βεβαιότητα για το μέλλον του Ισπανού επιθετικού.

Στην πραγματικότητα, είναι πολλά τα δημοσιεύματα για την υπόθεση του 29χρονου επιθετικού από την ημέρα ανακοίνωσης της πρωτόδικης απόφασης του Ανώτατου Δικαστήριο της Βαλένθια βάσει της οποίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8.5 ετών για σεξουαλική κακοποίηση για συμβάν που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024. Η νομική υπηρεσία του Ράφα Μιρ κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης και παράλληλα ζήτησε την άδεια εξόδου από τη χώρα για επαγγελματικούς λόγους. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα – έως ότου εκδικαστεί η έφεση και αποφανθεί σε δεύτερο βαθμό – υπό την προϋπόθεση εμφάνισης του παίκτη (κάθε μήνα) στο ισπανικό προξενείο της χώρας στην οποία θα βρίσκεται.

Η καταδικαστική απόφαση αυτομάτως έβγαλε τον Ράφα Μιρ από τις μεταγραφικές λίστες όλων των ισπανικών ομάδων και οδήγησε τη Σεβίλλη στις διαπραγματεύσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Βασικά, η τελευταία ούτως ή άλλως είχε αυτή την πρόθεση από τη στιγμή που ο άλλοτε διεθνής φορ δεν υπολογιζόταν (σ.σ. δεν προπονούταν με την υπόλοιπη ομάδα) και ταυτοχρόνως είχε συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ. Σήμερα (30/7), καθώς λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Σεβίλλη, τα ισπανικά Media αναφέρουν ότι η τελευταία εξοικονόμησε χώρο στο salary cap μέσα από μια επικερδής συμφωνία.

Κατά τα ίδια Media, πριν την έκδοση της απόφασης, ενδιαφέρον για τον Ράφα Μιρ είχαν εκφράσει οι Μαγιόρκα, Λας Πάλμας αν και οι παράγοντες της τελευταίας διέψευσαν συνάντηση με τους εκπροσώπους του παίκτη πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Προφανώς οι Ισπανοί υπολογίζουν το ηθικό σκέλος της όλης υπόθεσης, αυτό υπερτερεί του αντίστοιχου αγωνιστικού. Αυτό έπαιξε ρόλο και στις τελευταίες εβδομάδες παρουσίας του Μιρ στην Έλτσε καθώς – παρά την καλή σεζόν που πραγματοποίησε πέρυσι – δεν χρησιμοποιήθηκε από τα μέσα του Απρίλη έως και το τέλος του Πρωταθλήματος.

Καθώς ο Άρης προχώρησε σε επαφές με τον Ράφα Μιρ και κατά τους Ισπανούς οι συζητήσεις αφορούν συμβόλαιο (τουλάχιστον) δύο ετών, είναι φανερό ότι επικεντρώνει στο αγωνιστικό σκέλος και αντιλαμβάνεται την όλη ιστορία ως μια «ευκαιρία» προσέγγισης ενός παίκτη με 200+ παιχνίδια στη La Liga ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε και μέλος της εθνικής Ισπανίας. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται και από το γεγονός ότι, οι «κίτρινοι» διαθέτουν μεν τρεις κλασικούς φορ (σ. σ. Καντεβέρε, Κουαμέ, Μορόν) αλλά πάνε και για τέταρτο. Το τελευταίο ενδεχομένως να υποδηλώνει το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αποχώρησης ενός εκ των τριών, ίσως δε να επιβεβαιώνει και τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί περί σεναρίου πώλησης του Λορέν Μορόν.