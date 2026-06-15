Με 8,5 χρόνια φυλάκιση τιμωρήθηκε ο επιθετικός της Σεβίλλης, Ράφα Μιρ, για σεξουαλική επίθεση εις βάρος νεαρής κοπέλας στην έπαυλή του.

Σε φυλάκιση 8,5 ετών καταδικάστηκε ο Ράφα Μιρ από δικαστήριο της Βαλένθια για σεξουαλική επίθεση! Ο Ισπανός επιθετικός είχε μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και βιαιοπραγία εις βάρος νεαρής κοπέλας, ενώ οι δυο τους περνούσαν χρόνο στην έπαυλη του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, οι δυο τους γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο και αργότερα πήγαν στην οικία του. Κατά την ακρόαση η νεαρή κοπέλα κατηγόρησε τον Ράφα Μιρ για δυο σεξουαλικές επιθέσεις: μια στην πισίνα της έπαυλης και μια ακόμη στο μπάνιο.

Από την πλευρά του ο επιθετικός της Σεβίλλης ισχυρίστηκε πως υπήρχε συναίνεση, κάτι που το θύμα αρνήθηκε κατηγορηματικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε αξιόπιστη την εκδοχή του θύματος έναντι της υπερασπιστικής γραμμής, προτού ακολουθήσει η καταδικαστική απόφαση.

Αν και η Εισαγγελία είχε εισηγηθεί δεκαετή φυλάκιση, τελικά η απόφαση του δικαστηρίου περιορίστηκε στα 8,5 χρόνια κάθειρξη, με αποζημίωση ύψους 64 χιλιάδων ευρώ προς το θύμα. Η απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθια πάντως δεν είναι τελεσίδικη, κάτι που σημαίνει πως ο Ράφα Μιρ μπορεί να κάνει έφεση ενώπιον ανώτερων δικαστηρίων.