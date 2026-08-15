Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τη Φαρένσε για την αγορά του 27χρονου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την αποκάλυψη των Πορτογάλων και την αρχική επιβεβαίωση του Άρη, ήρθε πλέον και η οριστική συμφωνία για την αγορά των δικαιωμάτων του διεθνούς Πορτογάλου τερματοφύλακα. Οι «κίτρινοι» επιβεβαίωσαν την οριστική συμφωνία με τη Φαρένσε για την αγορά των δικαιωμάτων του 27χρονο έναντι 3.5 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και ότι ο Ρικάρντο Βέλιο αναμένεται αύριο (16/8) στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ούτως ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα μετά την υπογραφή 4ετούς συμβολαίου.

Ο Βέλιος είναι διεθνής τερματοφύλακα ο οποίος μάλιστα ήταν στην αποστολή της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας ρόλο τέταρτου γκολκίπερ. Τα δικαιώματα του 27χρονου Πορτογάλου ανήκουν κατά 80% στη Φαρένσε καθώς ένα 20% διατηρεί η Μπράγκα. Οι σχέσεις του διεθνούς τερματοφύλακα με τη Φαρένσε δεν είναι καλές σε σημείο μάλιστα που δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα και πάνω στην επιθυμία αποχώρησης του παίκτη πάτησε και ο Άρης ο οποίος συμφώνησε με τους Πορτογάλους για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Μάλιστα ο Βέλιο πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα στην Γκεντσερμπιρλιγκί όπου σε 27 αγώνες μέτρησε επτά clean sheets. Ο Πορτογάλος μέτρησε 106 αγώνες με τη φανέλα της Φαρένσε εκ των οποίων στους 30 κράτησε ανέπαφη την εστία του. Είχε προηγηθεί η παρουσία του στα τμήματα υποδομής της Μπράγκα από την οποία προέρχεται εξάλλου δίχως όμως να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα.