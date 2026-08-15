Δημοσίευμα στην Πορτογαλία αναφέρει ότι ο Άρης βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον 27χρονο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο.

Σύμφωνα με τη «Record», είναι προχωρημένες οι συζητήσεις του Άρη με την πορτογαλική Φαρένσε για τον 27χρονο διεθνή τερματοφύλακα ο οποίος μάλιστα ήταν στην αποστολή της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας ρόλο τέταρτου γκολκίπερ. «Ο Ρικάρντο Βέλιο έχει συμβόλαιο με τη Φαρένσε έως το 2028 αλλά είναι ένα βήμα πριν τον Άρη καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ωρών», αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο. Οι απαιτήσεις της Φαρένσε φθάνουν τα 3.000.000 ευρώ για την πώληση των δικαιωμάτων του παίκτη, γι’ αυτόν τον λόγο μοιάζει πιο πιθανό το σενάριο δανεισμού με option αγοράς.

Τα δικαιώματα του 27χρονου Πορτογάλου ανήκουν κατά 80% στη Φαρένσε καθώς ένα 20% διατηρεί η Μπράγκα. Οι σχέσεις του διεθνούς τερματοφύλακα με τη Φαρένσε δεν είναι καλές σε σημείο μάλιστα που δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Βέλιο θέλει την αποχώρησή του από το πορτογαλικό club, πέρυσι μάλιστα αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα στην Γκεντσερμπιρλιγκί όπου σε 27 αγώνες μέτρησε επτά clean sheets.

Ο Βέλιο προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Μπράγκα και το 2020 μετακόμισε στη Φαρένσε με την οποία αγωνίστηκε σε 145 παιχνίδια. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά media, στον τελευταίο χρόνο, η πορτογαλική ομάδα απέρριψε προτάσεις πώλησης των δικαιωμάτων του και μεταξύ των club που έδειξαν ενδιαφέρον ήταν και η Θέλτα. Κατά τη Record, πλέον το σενάριο δανεισμού του στον Άρη είναι εξαιρετικά πιθανό.