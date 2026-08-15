Ο Άρης επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Φαρένσε για την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο καθώς «τρέχουν» οι συζητήσεις για τον Κριστιάν Μακούν.

Οι «κίτρινοι» επιδιώκουν την απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα και μάλιστα με την προοπτική να έχει βασικό ρόλο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι Πορτογάλοι αποκάλυψαν τις συζητήσεις με τη Φαρένσε για την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο και η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με την πορτογαλική ομάδα. Αυτές στηρίζονται πάνω στην επιθυμία αποδέσμευσης του ίδιου του 27χρονου τερματοφύλακα ο οποίος δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, στοιχείο το οποίο δείχνει τις τεταμένες σχέσεις του με το club. Η Φαρένσε αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και ο Βέλιο πέρυσι αγωνίστηκε στην Τουρκία υπό τη μορφή δανεισμού και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο 4ος τερματοφύλακας της εθνικής Πορτογαλίας.

Παράλληλα ο Άρης προσπαθεί να κλείσει κεντρικό αμυντικό έχοντας εστιάσει στην περίπτωση του Κριστιάν Μακούν. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής από τη Βενεζουέλα ανήκει στη Λέφσκι Σόφιας και ήδη έχει προσελκύσει ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων. Τα βουλγαρικά media αναφέρουν εξάλλου ότι βρίσκεται στη λίστα της Σαμσουνσπόρ και τονίζουν ότι η Λέφσκι Σόφιας ήδη κάνει προσπάθειες για να αποκτήσει αντικαταστάτη πριν προχωρήσει στην πώληση του Μακούν. Βέβαια, η περίπτωση του 26χρονου δεν είναι η μοναδική με την οποία ασχολούνται οι Θεσσαλονικείς οι οποίοι θέλουν να έχει κλείσει αυτό το «κεφάλαιο» έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.