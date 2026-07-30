Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS» ο Ράφα Μιρ έλυσε πρόωρα το συμβόλαιό του με τη Σεβίλλη και ο Άρης είναι ο πιθανότερος προορισμός του!

Χθεσινά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου ανέφεραν ότι Άρης και Ράφα Μιρ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία έπειτα από την άδεια εξόδου από την χώρα που εξασφάλισε ο Ίβηρας επιθετικός από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια. Ο Μιρ έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 8.5 ετών για σεξουαλική κακοποίηση και περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με την AS, σήμερα (30/7) ο ποδοσφαιριστής έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τη Σεβίλλη καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την πρόωρη λύση του συμβολαίου το οποίο, κανονικά, είχε διάρκεια έως το 2026. «Όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι (θα συνεχίσει την καριέρα του) στον Άρη, ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του παίκτη αναφέρουν ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι δεδομένη και φαίνεται ότι εξετάζονται κι άλλες επιλογές».

Η Σεβίλλη είχε αποκτήσει τον Ράφα Μιρ το καλοκαίρι του 2021 με αγορά 16 εκατ. ευρώ από τη Γουλβς αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση του βασικού σέντερ φορ της ισπανικής ομάδας καθώς όπως αναφέρει η AS… «είχε περιορισμένο ρόλο με όλους τους προπονητής από τον Λοπετέγκι έως τον Κίκε Φλόρες ο οποίος τον έθεσε εκτός ομάδας. Γι’ αυτόν τον λόγο δόθηκε δανεικός σε Βαλένθια και Έλτσε οι οποίοι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του».

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