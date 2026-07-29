Ο Λόβρο Μάγερ χωρίς να έχει κάνει ουσιαστικά προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσουνσπορ.

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές στο πέμπτο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους και μπορεί να ηττήθηκε από τη Σάμσουνσπορ, όμως αυτό έχει μικρή σημασία σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο χρησιμεύει κυρίως ως τεστ για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τον προπονητή. Φυσικά, τα βλέμματα τράβηξε ο Λόβρο Μάγερ.

Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Δικεφάλου, περίπου 7,5 ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωσή του από τους Πρωταθλητές Ελλάδας και χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ούτε μία προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες, παρά μόνο ένα ατομικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης, χρησιμοποιήθηκε κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο διεθνής Κροάτης χαφ πέρασε στο παιχνίδι στο 65ο λεπτό και πήρε 30 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του, κάτι που αποτελεί δείγμα της καλής σωματικής του κατάστασης. Ο 28χρονος μέσος συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ και είχε αγωνιστεί σε τρία φιλικά παιχνίδια των Λύκων, οπότε δεν υστερεί σε επίπεδο ετοιμότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Αξιοσημείωτη είναι και η θέση στην οποία τον χρησιμοποίησε ο Νίκολιτς. Ο Μάγερ μπορεί να προορίζεται για τη μεσαία γραμμή, όμως στο ανεπίσημο ντεμπούτο του τοποθετήθηκε ως δεξί χαφ, θέση στην οποία έχει αγωνιστεί πολλές φορές στην καριέρα του. Αυτό δείχνει ότι ο προπονητής του τον υπολογίζει και για αυτόν τον ρόλο.

Φυσικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό ο Κροάτης να χρειάζεται χρόνο για να μάθει τους νέους του συμπαίκτες και τις κινήσεις τους, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει συνεργασίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Άλλωστε, αγωνίστηκε σε μια πειραματική ενδεκάδα, χωρίς καθαρό φορ και με τον νεαρό Σαχαμπό στο πλευρό του Κάιρινεν.

Επί της ουσίας, το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ λειτούργησε ως μια πρώτη προπόνηση σε συνθήκες αγώνα για τον Μάγερ, προκειμένου να αρχίσει να μπαίνει στους ρυθμούς της Ένωσης και να γνωρίσει σταδιακά τη νέα του ομάδα και τους συμπαίκτες του. Το σημαντικό, πάντως, είναι η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του ότι ο διεθνής μέσος θα είναι έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια.