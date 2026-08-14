Άρχισε η διαδικασία της προαγοράς των εισιτηρίων των οπαδών της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς με τη Λέφσκι Σόφιας.

Την προσεχή Τρίτη (18/8, 22:00) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει για τα play offs του Champions League τη Λέφσκι Σόφιας στο «Βασίλ Λέφσκι», όπου θα έχει την υποστήριξη των οπαδών της. Ήδη η διαδικασία της προαγοράς των εισιτηρίων έχει αρχίσει, όπως ανακοίνωσε η Ένωση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Λέφσκι Σόφιας, για τα Play-offs του UEFA Champions League, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 22:00, στο Natsionalen Stadion Vasil Levski.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ και όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά, θα παραλάβουν το εισιτήριό τους σε δεύτερο χρόνο, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ΕΔΩ.