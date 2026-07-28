Μάγιερ: Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της
Ο Λόβρο Μάγιερ είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ! Οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα ανακοινώσουν την Τετάρτη (29/7) την απόκτηση του διεθνή Κροάτη χαφ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.
Ο Δικέφαλος με τη μεταγραφή του 28χρονου μέσου ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία του κλαμπ. Θυμίζουμε πως η συμφωνία της Ένωσης με τη Βόλφσμπουργκ έκλεισε με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δεύτερη θέση έπεσε η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία, η οποία έχει... αστερίσκο. Η ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2020 είχε δώσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του 60% των δικαιωμάτων του επιθετικού από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 έδωσε ακόμα 3 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το 20% της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (το υπόλοιπο 20% άνηκε στον εκπρόσωπο του), πριν τον πουλήσει στη Σπάρτακ Μόσχας αντί 18,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Το... βάθρο κλείνει μια ακόμα μεταγραφή που έγινε στην εποχή του Δημήτρη Μελισσανίδη, η αγορά του Ορμπελίν Πινέδα από την Θέλτα, αντί 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Αξιοσημείωτο πως επί ημερών Μάριου Ηλιόπουλου εκτός από την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ είναι και οι 4/6 στη σχετική λίστα.
Στην 4η θέση είναι η αγορά του Μπάρναμπας Βάργκα, που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο ο Δικέφαλος έχει δώσει από 4 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τόσο τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ όσο και τον Καν Κάιρινεν. Το ίδιο ποσό είχε δώσει η Ένωση τον Γενάρη του 2024 για να αγοράσει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
Οι πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ
- Λόβρο Μάγιερ - 6+ εκατ. ευρώ στη Βόλφσμπουργκ
- Λιβάι Γκαρσία - 2,6+3 εκατ. ευρώ στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ
- Ορμπελίν Πινέδα - 4,8 εκατ. ευρώ στη Θέλτα
- Μπάρναμπας Βάργκα - 4,5 εκατ. ευρώ στη Φερεντσβάρος
- Κάαν Κάιρινεν - 4 εκατ. ευρώ στη Σπάρτα Πράγας
- Ολεξάντρ Ζούμπκοφ - 4 εκατ. ευρώ στην Τράμπζονσπορ
- Ρόμπερ Λιούμπισιτς - 4 εκατ. ευρώ στην Ντινάμο Ζάκγρεμπ
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