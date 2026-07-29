Νίκολιτς: «Ο Μάγερ θα είναι έτοιμος για τα επίσημα, περιμένω ακόμα έναν χαφ»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάμσουνσπορ.

Η ΑΕΚ παρουσίαστηκε με πολλές αλλαγές στο φιλικό παιχνίδι με την Σάμσουνσπορ και στο φινάλε ηττήθηκε με 2-1. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τη «χρησιμότητα» του τεστ, το βαθμό ετοιμότητας του Μάγερ και τόνισε για ακόμα μια φορά πως περιμένει και δεύτερο μέρσο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πολύ χρήσιμο παιχνίδι. Η προετοιμασία για αυτό γίνεται. Είδα κάποια καλά στοιχεία με παίκτες που έδειξαν ότι μπορούν να στηριζόμαστε πάνω τους. Ο Βίντα, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοβιτς ήταν εξαιρετικοί, ο Ελίασον και ο Κουτέσα είχαν καλή απόδοση. Ο Στρακόσα πήρε χρόνο συμμετοχής. Είδαμε και κάποιους νεαρούς παίκτες. Κάποιοι ήταν καλοί, άλλοι όχι τόσο. Το ματς ήταν πολύ χρήσιμο για εμένα.

Δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση με την ομάδα, γιατί χθες έκανε ατομικό. Τα φιλικά είναι σαν προπόνηση, όμως. Ήθελα να του δώσω 30 λεπτά να νιώσει με τους συμπαίκτες του. Θα είναι έτοιμος στα επίσημα παιχνίδια.

Περιμένω κι άλλες κινήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένω έναν ακόμη μέσο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό».