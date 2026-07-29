Ήττα για τα... δεύτερα της ΑΕΚ με μηνύματα και δυο «πρόσωπα»!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ήττα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Σάμσουνσπορ, όσα φανέρωσε αυτό, αλλά και για το ανεπίσημο ντεμπούτο του 28χρονου Κροάτη...

Η πρώτη ήττα της ΑΕΚ στη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας είναι γεγονός, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισε την ήττα με ανατροπή από την Σάμσουνσπορ (1-2), άσχετα αν πρόκειται για ένα ματς στο οποίο αγωνίστηκαν τα δεύτερα όπως συνηθίζουμε να λέμε όταν ο εκάστοτε προπονητής χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που αποτελούν τη βασική 11αδα. Συνιστά κατά τη προσωπική μου άποψη το πλέον ιδανικό φιλικό τεστ για συμπεράσματα για τον Σέρβο τεχνικό της πρωταθλήτριας και για κάποιες ανάγκες που σημειώνουμε αρκετό καιρό ότι υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα του αριστερού μπακ με τον Πένραϊς να μη πείθει στο βαθμό που επιβάλλεται για να διεκδικήσει έστω τη φανέλα του βασικού. Αντίστοιχα πολλά λάθη και εύκολα από τον Σαχαμπό στη μεσαία γραμμή και δικαιολογημένη η αναζήτηση για επιπλέον ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή, αλλά και πολλά άλλα σε επίπεδο προσώπων μιας και λίγοι ξεχώρισαν η αλήθεια είναι όπως θα σημειώσουμε και παρακάτω...

Στο πρώτο 45λεπτο δεν θα ήταν υπερβολή, πάντα στο κομμάτι που βρίσκεται τούτη τη περίοδο η ομάδα (στο βασικό στάδιο προετοιμασίας κοινώς), να σημειώσουμε ότι σε επίπεδο ανταπόκρισης όσων ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς να δει είχαμε έως και την καλύτερη εικόνα της ΑΕΚ ως τώρα στα φιλικά. Είχε σωστό και συνεχές πρέσινγκ ψηλά στην άμυνα της Σάμσουνσπορ, έβγαλε ανακτήσεις μπάλας και αρκετή περισσότερη ένταση σε σχέση με προηγούμενα φιλικά. Επίσης παρατηρήθηκε βελτίωση και στην ανάπτυξη και ειδικά στο γκολ που σημειώθηκε το οποίο ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικής ατομικής ενέργειας κατ' αρχάς του Γκατσίνοβιτς και έπειτα σούπερ συνεργασία των Ζίνι και Ελίασον. Αυτοί οι τρεις ξεχωρίσαν στο φιλικό μαζί με τον Γκεοργκίεφ στην άμυνα ο οποίος ωστόσο εκτός από το είχε καθοριστικό κόψιμο, είχε και την λανθασμένη τοποθέτηση και αντίδραση στη φάση της ισοφάρισης της Σάμσουνσπορ.

Στο δεύτερο μέρος άλλαξε εικόνα η ΑΕΚ, είχε ένα διαφορετικό και αρνητικό... πρόσωπο συγκριτικά με το πρώτο 45λεπτο, προφανώς διότι η ομάδα του Νίκολιτς έβγαλε κούραση λόγω και των υψηλών της εντάσεων στο πρώτο μισό του αγώνα. Η κούραση και η μη ανταπόκριση είχε ως συνέπεια οι κιτρινόμαυροι να μη κλέβουν μπάλες, να μην έχουν τον έλεγχο, να είναι συνεπώς περισσότερο πλέον σε παθητικό ρόλο και να νιώθουν την πίεση του αντιπάλου ολοένα και πιο έντονα και με διάρκεια. Και πάλι βέβαια υπήρξε η ευκαιρία του Κοϊτά για να βρει δεύτερο γκολ, αλλά αυτό ήταν όλο κι όλο επιθετικά για την Ένωση. Έπειτα έγιναν οι αλλαγές που χρειάστηκε η πρωταθλήτρια προκειμένου να βρει καλύτερη κατοχή, γεγονός που διαπιστώσαμε μιας και αυτό βοήθησε στο να κρατήσουν περισσότερο μπάλα οι παίκτες του Δικέφαλου, αλλά μια αδράνεια του Πένραϊς ήταν αρκετή για να προκαλέσει το 2-1 για την τουρκική ομάδα και την ολική ανατροπή.

Εκτός από τα δυο... πρόσωπα στο αγωνιστικό που είχαμε από την ΑΕΚ προέκυψε και ανεπίσημο ντεμπούτο του Μάγερ δίχως ουσία βέβαια για να αναλύσουμε πράγματα στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ο Νίκολιτς τον ρίχνει αμέσως για να κερδίσει και το παραμικρό δευτερόλεπτο προσαρμογής της καθημερινότητας της Ένωσης προκειμένου στα προκριματικά του Champions league να δύναται να τον χρησιμοποιήσει από την αρχή... Ο 28χρονος Κροάτης μέσος τοποθετήθηκε στα δεξιά μεσοεπιθετικά μια θέση την οποία γνωρίζει και δύναται να ανταποκριθεί αλλά δεν θα είναι προτεραιότητα για τον Νίκολιτς να τον τοποθετεί εκεί. Να είναι καλά τα μαντάτα για τους τραυματισμούς (Ζίνι και Πένραις) διότι διαφορετικά θα συνιστά πρόβλημα!

***Ήττα ανούσια σε επίπεδο αποτελέσματος, μα με σημασία σχετικά με τα μηνύματα για το πού και ποιους δύναται να υπολογίζει ο Νίκολιτς συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ίσως και για να αναθεωρήσει για κάποιους.