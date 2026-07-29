Μεταγραφικό σενάριο από την Πορτογαλία για τον Ολυμπιακό, που φέρεται να έχει στη λίστα του τον 22χρονο τερματοφύλακα Ζοάο Καρβάλιο.

Ο Ολυμπιακός πήρε τον Στέφαν Ορτέγκα για ν' αντικαταστήσει τον Τζολάκη και νωρίτερα απέκτησε και τον Μπάλσα Πόποβιτς.

Σε δημοσίευμα της Record, ωστόσο, αναφέρεται ότι οι Πειραιώτες έχουν στη λίστα τους και τον 22χρονο (9/4/04) γκολκίπερ της Μπράγκα Β' Ζοάο Καρβάλιο. Ο νεαρός Πορτογάλος την περασμένη σεζόν είχε 29 αγώνες και συνολικά με την Μπράγκα Β' έχει 53 ματς, ενώ με την Μπράγκα Κ23 έχει καταγράψει 57 παιχνίδια. Με την πρώτη ομάδα, αντίθετα, έχει μόνο μία συμμετοχή. Να σημειωθεί επίσης ότι έχει 13 παιχνίδια με την Κ21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ:

«Η τρέχουσα κατάσταση εξακολουθεί να δημιουργεί αμφιβολίες για το πώς θα είναι η σεζόν του Ζοάο Καρβάλιο. Ο νυν τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας κάτω των 21 της Πορτογαλίας είναι αυτή τη στιγμή ενσωματωμένος στην προετοιμασία της βασικής ομάδας της Μπράγκα, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει εκεί. Ο 22χρονος τερματοφύλακας είναι περιζήτητος και ο Ολυμπιακός θεωρείται σοβαρός υποψήφιος για τις υπηρεσίες του.

Μια πιθανή μεταγραφή στους δευτεραθλητές Ελλάδας θα μπορούσε να συνδυάσει το οικονομικό με την πιθανότητα να αγωνιστεί στο Champions League, σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να προκριθεί από τους προκριματικούς γύρους.

Προς το παρόν, ο παίκτης που κατάγεται από την Μπράγκα δείχνει πολλά υποσχόμενος, μαζί με τους Χόρνιτσεκ, Τιάγκο Σά και Μπερνάρντο Φόντες, τα κύρια ονόματα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στον Κάρλος Βίσενς για αυτή τη θέση. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η τριάδα συμπεριλήφθηκε στην τελευταία αποστολή της Μπράγκα για το ταξίδι στη Σερβία για να αντιμετωπίσει την Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο, και ο Ρομάριο Κούνια βρίσκεται επίσης υπό παρακολούθηση από τον Ισπανό προπονητή και έχει μάλιστα εγγραφεί στην UEFA.

Ο Ζοάο Καρβάλιο την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2025/26, είχε επιτέλους το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα, στον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Ε. Αμαδόρα».