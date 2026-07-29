Ο Γκουστάβο Σα έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Όπως αναμενόταν, ο Γκουστάβο Σα έφτασε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος χαφ αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 17:30 και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως επί της ουσίας ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών.

Αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Πορτογαλίας είχε πέρυσι 34 αγώνες με 4 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά στον σύλλογο της Φαμαλικάο έχει καταγράψει 120 αγώνες με 12 γκολ και 16 ασίστ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να θεωρηθεί δικαίως ο κορυφαίος της γενιάς του και ένα από τα πολύ μεγάλα πορτογαλικά ταλέντα.

Οι δηλώσεις του Γκουστάβο Σα

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας.

Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει ενάντια, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.

Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου».