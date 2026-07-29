Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ έχει κλείσει τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, έναντι 7-8 εκατ. ευρώ.

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ Φιλίπο Μπιαφόρα ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός και η Ρόμα είναι όλο και πιο κοντά κι ότι η μεταγραφή θα κοστίσει στους Πειραιώτες 7-7 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι προχωρούν οι διαπραγματεύσεις της Ρόμα με τη Βόλφσμπουργκ για τον Κουλιεράκη. Να θυμίσουμε ότι ο αριστερός μπακ Σαλάχ Εντίν, ο οποίος γεννήθηκε στις 18/1/02 κι έχει ύψος 1,81, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρόμα έως το 2028.

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Ο 24χρονος Μαροκινός, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου αποτελεί την επιλογή των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση τους στη θέση του αριστερού μπακ. Ο διεθνής (13 φορές) άσος, που δεν πιάνει θέση ξένου (όπως πλέον κι ο Ελ Κααμπί), έχει παίξει στο Καραϊσκάκη δύο φορές, στο 0-0 με την Τβέντε 90 λεπτά και στο 1-1 με την PSV 66 λεπτά. Τώρα βρίσκεται στο Μαρόκο και μέσω του μάνατζερ του (ο ίδιος που έχει τον Ρέτσο και τον Μαφέο) βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να έρθει στην Αθήνα.

Ο Σαλάχ Εντίν έπαιξε την περασμένη σεζόν (δανεικός) στην PSV, πήγε καλά (25 παιχνίδια, εκ των οποίων τα εφτά στο Τσάμπιονς Λιγκ), με τις πληροφορίες του ιταλικού Τύπου να λένε ότι η PSV δεν άσκησε το δικαίωμα της οψιόν αγοράς του, επειδή δεν τα βρήκε στο οικονομικό με τον παίκτη για το συμβόλαιο του. Τις προηγούμενες ημέρες, πάντα κατά τις ίδιες πηγές, εκδηλώθηκε γι΄ αυτόν ενδιαφέρον από άλλη ολλανδική ομάδα κι από την Μπέτις.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο έπαιξε σε τέσσερα παιχνίδια: 83 λεπτά στο 4-2 με την Αϊτή (μαζί με τον Ελ Κααμπί), 46 λεπτά στο 1-1 με την Ολλανδία, 11 λεπτά στο 1-1 με την Βραζιλία και 73 λεπτά στην ήττα 0-2 από τη Γαλλία. Ήταν 49 φορές διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ολλανδίας (γεννημένος στο Άμστερνταμ), αλλά τελικά έπαιξε με την Εθνική Ανδρών του Μαρόκου, απ΄ όπου η καταγωγή του. Στο Κόπα Άφρικα τον περασμένο χειμώνα έπαιξε σε τέσσερα παιχνίδια: δύο βασικός και δύο αλλαγή. Μεταξύ άλλων, για 30 λεπτά στον τελικό του Μαρόκου, την ήττα του 0-1 από τη Σενεγάλη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον Άγιαξ (10 συμμετοχές), συνέχισε στην Τβέντε (52 συμμετοχές, με 2 γκολ κι 6 ασίστ), έπαιξε για ένα εξάμηνο στη Ρόμα (3 συμμετοχές, με μία ασίστ) και την προηγούμενη σεζόν πήρε το πρωτάθλημα με την PSV (25 συμμετοχές-μία ασίστ), χάνοντας έξι παιχνίδια λόγω μικροτραυματισμών.