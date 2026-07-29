Ο Γκουστάβο Σα δεν είναι ο κλασικός 21χρονος που ξέρεις...

«Αυτό που έχει καταφέρει, είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε, καταφέρνει να φτάσει στην επαγγελματική ομάδα, καταφέρνει να παίξει από πολύ νωρίς στην επαγγελματική ομάδα, καταφέρνει να γίνει ένας σημαντικός παίκτης και ένας παίκτης-σύμβολο. Πρέπει να είναι σημαιοφόρος για αυτόν τον σύλλογο.

Πρέπει να θέλει να γίνεται καλύτερος παίκτης κάθε μέρα, και το κάνει. Έχει ακόμα πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί, να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η ευκαιρία για ένα άλμα θα έρθει. Μέχρι να φτάσει εκεί, έχει ακόμα πολλά να δώσει σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτήν την ομάδα. Εξακολουθούμε να περιμένουμε πολλά από αυτόν».

Ήταν η δήλωση του Ούγκο Ολιβέιρα, ο οποίος πλέον κάθεται στον πάγκο του Στρασβούργου στη Γαλλία. Τα λόγια και τα σχόλια για τον τρόπο παιχνιδιού του είναι αποθεωτικά. Άπαντες συμφωνούν ότι αυτά που κάνει ο Σα είναι πέρα από την ηλικία του με κύριο χαρακτηριστικό την ωριμότητα του.

Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό, να δημιουργήσει, να κουβαλήσει μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις επίθεσης από τη δική του ενέργεια.

Μάλιστα ο ίδιος έχει παραδεχθεί τι ρόλος του ταιριάζει: «Μου αρέσει να παίζω ως πιο κλασικός μέσος «8», μέσος box-to-box, αλλά και ως επιθετικός μέσος πίσω από τους επιθετικούς για να στήσω γκολ και να σκοράρω μερικά ακόμα γκολ. Ωστόσο, δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή του γηπέδου μου ζητάει να παίξω ο προπονητής, απλώς πρέπει να μπορώ να βοηθάω την ομάδα».

Η παραπάνω δήλωση δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα του και το γεγονός ότι είναι από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του, κάτι επαληθεύεται και από την ατάκα «Σε έναν σύλλογο που αναπτύσσεται, αναπτύσσεσαι κι εσύ».