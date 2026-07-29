Ο Γκουστάβο Σα δεν είναι ο κλασικός 21χρονος που ξέρεις...
Ο Ολυμπιακός προχωρά σε μία σημαντική μεταγραφή που ακούει στο όνομα του Γκουστάβο Σα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Πορτογαλίας και έχει εξελιχθεί στον αρχηγό της Φαμαλικάο μόλις στα 21 του χρόνια έχοντας παίξει πάνω από 100 επίσημα ματς στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
Ένας ποδοσφαιριστής που έχει συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω του και δικαίως με τις εμφανίσεις του στην Πορτογαλία ενώ οι προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί του στάζουν... μέλι για τον τρόπο που παίζει και την ωριμότητα του στο παιχνίδι.
Το μαγικό «20» του πορτογαλικού συλλόγου που είναι έτοιμο να... ανοίξει τα φτερά του μετά από 15 χρόνια στην ομάδα της Φαμαλικάο, έχοντας γίνει από τις... σημαίες του συλλόγου.
Το Gazzetta βάζει τα δεδομένα κάτω και σας συστήνει τον Γκουστάβο Σα που είναι έτοιμος να πιάσει... λιμάνι, μέσα από ατάκες και καταστάσεις από τη διαδρομή της καριέρας του.
Έκλεισε τα... αυτιά του στην Πόρτο και η απίστευτη εκτόξευση στα μικρά κλιμάκια έως την πρώτη ομάδα
Τα πρώτα του βήματα τα έκανε σε ηλικία μόλις 6 ετών όταν εντάχθηκε στην ακαδημία Elite Sport Academy στη Βίλα Νόβα ντε Φαμαλικάο και από τη στιγμή που πέρασε το... κατώφλι της, δεν ξαναέφυγε ποτέ. Έμεινε για πάντα πιστός στη Φαμαλικάο.
Από τα 6 του μέχρι και τα 21 είναι μέλος της Φαμαλικάο από τους παίκτες που αποτελούν σημαία του συλλόγου ενώ ουκ ολίγες φορές είχε αποσπάσει το ενδιαφέρον από την Πόρτο, ωστόσο ποτέ δεν αποδέχθηκε καμία πρόταση στο να πάει εκεί, τιμώντας το έμβλημα της ομάδας.
Προσηλωμένος στην εξέλιξη του, ο Σα ανέβηκε πολύ γρήγορα τις σκάλες των ακαδημιών. Πάντα έπαιζε με ένα και δύο χρόνια μεγαλύτερους του στα τμήματα υποδομής αλλά στα 16 του ήρθε το αποκορύφωμα όταν και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και εντάχθηκε στην Κ19 του συλλόγου.
Εκείνη τη σεζόν πέτυχε 10 γκολ και στα 17 του εντάχθηκε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν μείνει άφωνοι με τα χαρακτηριστικά και το ταλέντο που ξεχείλιζε από τον νεαρό ποδοσφαιριστή, με τον Ρούι Πέδρο Σίλβα να λέει μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα κόντρα στην Μπράγκα:
«Έπαιξε με βάση τη δική του αξία, το ταλέντο του ξεχωρίζει ήδη. Είναι τρομερό ότι είχαμε διαφοροποιημένη τακτική γνώση του παιχνιδιού και εκείνος προσαρμόστηκε αμέσως τόσο εύκολα. Η ωριμότητα και ηγεσία πέρα από τα συνηθισμένα για την ηλικία του».
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε από μικρός
«Αυτό που έχει καταφέρει, είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε, καταφέρνει να φτάσει στην επαγγελματική ομάδα, καταφέρνει να παίξει από πολύ νωρίς στην επαγγελματική ομάδα, καταφέρνει να γίνει ένας σημαντικός παίκτης και ένας παίκτης-σύμβολο. Πρέπει να είναι σημαιοφόρος για αυτόν τον σύλλογο.
Πρέπει να θέλει να γίνεται καλύτερος παίκτης κάθε μέρα, και το κάνει. Έχει ακόμα πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί, να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η ευκαιρία για ένα άλμα θα έρθει. Μέχρι να φτάσει εκεί, έχει ακόμα πολλά να δώσει σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτήν την ομάδα. Εξακολουθούμε να περιμένουμε πολλά από αυτόν».
Ήταν η δήλωση του Ούγκο Ολιβέιρα, ο οποίος πλέον κάθεται στον πάγκο του Στρασβούργου στη Γαλλία. Τα λόγια και τα σχόλια για τον τρόπο παιχνιδιού του είναι αποθεωτικά. Άπαντες συμφωνούν ότι αυτά που κάνει ο Σα είναι πέρα από την ηλικία του με κύριο χαρακτηριστικό την ωριμότητα του.
Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό, να δημιουργήσει, να κουβαλήσει μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις επίθεσης από τη δική του ενέργεια.
Μάλιστα ο ίδιος έχει παραδεχθεί τι ρόλος του ταιριάζει: «Μου αρέσει να παίζω ως πιο κλασικός μέσος «8», μέσος box-to-box, αλλά και ως επιθετικός μέσος πίσω από τους επιθετικούς για να στήσω γκολ και να σκοράρω μερικά ακόμα γκολ. Ωστόσο, δεν έχει σημασία σε ποια περιοχή του γηπέδου μου ζητάει να παίξω ο προπονητής, απλώς πρέπει να μπορώ να βοηθάω την ομάδα».
Η παραπάνω δήλωση δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα του και το γεγονός ότι είναι από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του, κάτι επαληθεύεται και από την ατάκα «Σε έναν σύλλογο που αναπτύσσεται, αναπτύσσεσαι κι εσύ».
Η απίστευτη ρήτρα, το ρεκόρ και η υποψηφιότητα στο βραβείο Golden Boy
Φυσικά η Φαμαλικάο γνωρίζει τι έχει στα χέρια της. Για αυτό και στο συμβόλαιο του 21χρονου χαφ τοποθετήθηκε μία εντυπωσιακή ρήτρα ύψους 50 εκατ. ευρώ για τον Πορτογάλο χαφ. Ένα ποσό βέβαια, που δύσκολα θα βρεθεί κλαμπ για να το δώσει για την περίπτωση του, ωστόσο η απόπειρα της Αλ Ίτιχαντ το περασμένο καλοκαίρι με πρόταση ύψους 17 εκατ. ευρώ έπεσε στο κενό.
Όσο για τον Σα, έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στα 21 του έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος που σπάει το... φράγμα των 100 αγώνων (αυτή τη στιγμή έχει 108 ματς) ενώ έλαβε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελώντας τον ηγέτη του συλλόγου.
Δεν είναι τυχαίο καθώς ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το κλαμπ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ19, πρόλαβε να παίξει σε ένα ματς στο Youth League και έπειτα έγινε μόνιμο μέλος της πρώτης ομάδας. Μόνο πέρσι, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην τρελή πορεία μέχρι την 5η θέση της κατάταξης (ο χαμένος τελικός της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας την άφησε εκτός Ευρώπης) όπου μέτρησε 34 παιχνίδια με 4 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Την ίδια στιγμή, η Tuttosport τον είχε υποψήφιο στη λίστα με τα ταλέντα για το βραβείο Golden Boy έχοντας λάβει αρκετά υψηλή θέση, δείγμα του ταλέντου που διαθέτει.
Από εκεί και πέρα, όπως ο ίδιος έχει παραδεχθεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το μεγάλο του είδωλο: «Το είδωλό μου είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο καλύτερος από όλους. Είμαι Πορτογάλος και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Αλλά εκτός από τον Κριστιάνο, δεν έχω άλλα ποδοσφαιρικά πρότυπα. Σκέφτομαι μόνο να βελτιώσω το παιχνίδι μου. Ποιον συμπαθώ στην Ιταλία; Θα έλεγα τον Μπαρέλα, είναι κορυφαίος παίκτης».
Έρχεται για να... κουμπώσει στα θέλω του Μεντιλίμπαρ όπως ο Τσικίνιο!
«Πιέζει κοντά στον επιθετικό, έχει καλή ανάγνωση του παιχνιδιού και αίσθηση θέσης». Σαν να ακούς ακριβώς τα θέλω του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον παίκτη πίσω από τον επιθετικό. Με αυτά τα λόγια έχουν μιλήσει οι περισσότεροι που γνωρίζουν τον Γκουστάβο Σα, είτε προπονητές, είτε ποδοσφαιριστές.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής που βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στο πρέσινγκ και όταν έχει την μπάλα, βλέπει αμέσως το επιθετικό τρίτο του γηπέδου ώστε η μπάλα να μεταφερθεί στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ο συνδετικός κρίκος της άμυνας με την επίθεση και την ίδια στιγμή, βοηθάει όταν η ομάδα είναι ψηλά και πιέζει τον αντίπαλο για το λάθος.
Όπως ακριβώς παίζει ο Ισπανός προπονητής αυτή τη στιγμή. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είναι ένας παίκτης με δημιουργικές αρετές, κάτι που θα λύσει το πρόβλημα των Πειραιωτών που είχαν την περσινή χρονιά, στο ότι δεν μπορούσαν να χτίσουν μία επίθεση απέναντι σε κλειστές άμυνες.
Ουσιαστικά, όπως ανέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος στο blog του στο Gazzetta, ο 21χρονος είναι μία μοντέρνα έκδοση του Τσικίνιο με κάποια level up και συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού του. Οπότε, αφού ο Τσικίνιο είναι τόσο σημαντικός στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, φανταστείτε τον Γκουστάβο Σα εφόσον προσαρμοστεί γρήγορα στα νέα δεδομένα και αντιληφθεί τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού προπονητή.