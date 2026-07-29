Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γάλλο δεξιό μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο και αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό υποψήφιο για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας.

Μπορεί το μυαλό και η σκέψη της ομάδας να είναι στη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου, ωστόσο ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση του ρόστερ συνεχίζεται με το βάρος να πέφτει πλέον στην απόκτηση ενός ακόμη δεξιού μπακ που θα πλαισιώσει τον Τζόντζο Κένι.

Ο παίκτης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή πιο ψηλά στη λίστα του Δικεφάλου είναι ο Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο 22χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μετς, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι του 2022 στο Αμβούργο. Στη γερμανική ομάδα παρέμεινε για τέσσερις σεζόν, καταγράφοντας σταθερή παρουσία και εξελίσσοντας σημαντικά το παιχνίδι του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν στη Bundesliga, καταγράφοντας 26 συμμετοχές, ενώ μετά τη λήξη του συμβολαίου του έμεινε ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε γρήγορα για την περίπτωσή του, θεωρώντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με προοπτική, ταχύτητα και εμπειρίες από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα, στοιχεία που ταιριάζουν στο προφίλ που αναζητά ο Αλέσιο Λίσι για τη θέση.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και, εφόσον δεν προκύψει κάποια ανατροπή, ο Μικελμπρενσί δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι ο «εκλεκτός» για το δεξί άκρο της άμυνας, όπου θα συνθέσει δίδυμο με τον Τζόντζο Κένι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 22χρονος Γάλλος δεν αποτελεί νέα περίπτωση για τους «ασπρόμαυρους», καθώς το όνομά του βρισκόταν στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο.

Τότε, ο Δικέφαλος είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του, πριν τελικά προχωρήσει στην απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Έξι μήνες αργότερα, με τον Μικελμπρενσί πλέον ελεύθερο από το Αμβούργο, οι δύο πλευρές βρίσκονται ξανά σε προχωρημένες επαφές, με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Στον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε ο Αλέσιο Λίσι να έχει ακόμη μία λύση στη διάθεσή του ενόψει της συνέχειας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της έναρξης του νέου πρωταθλήματος.