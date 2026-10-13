Χριστοφιλέας: Ο Μανιάτης που από τη Γ' Εθνική τα έφερε όλα... Τούμπα

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι το πρόσωπο των ημερών, μετά το διπλό της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ (1-3) στην Τούμπα. Η διαδρομή του από τη Γ΄Εθνική μέχρι τη Superleague είναι η επιτομή της πίστης.

Το όνομα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ίσως να μην έλεγε πολλά στη μεγαλύτερη μερίδα των ποδοσφαιρόφιλων της Ελλάδας, αυτό όμως άλλαξε το βράδυ της Δευτέρας (12/10), όταν η δική του Καλαμάτα έκανε... κρότο στην Τούμπα, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 1-3 για την 6η αγωνιστική της Superleague.

Ο Καλαματιανός προπονητής δικαίως τράβηξε πάνω του τα βλέμματα και η ιστορία του αποδεικνύει περίτρανα πως τα όνειρα είναι για όσους έχουν φιλοδοξίες και πίστη στις ιδέες τους. Από τη Γ΄ Εθνική πριν 3 χρόνια, στο ιστορικό διπλό επί του Δικέφαλου του Βορρά, αυτή είναι η διαδρομή του τεχνικού της Μαύρης Θύελλας.

Η Ελλάς Σύρου και το τρελό πριμ

Πίσω στον Ιούλιο του 2023, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αναλαμβάνει την Ελλάς Σύρου, αφήνοντας πίσω τον ΑΟ Χαλκίς και με στόχο να κρατήσει την ομάδα στη Γ' Εθνική κατηγορία. Στην πρώτη του «γεμάτη» σεζόν, η διοίκηση των νησιωτών του θέτει -και πάλι- ως προτεραιότητα το να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, εκείνος όμως έχει διαφορετική άποψη.

Ζητάει πριμ... ανόδου, πράγμα που φυσικά δεν αρνούνται οι άνθρωποι της ομάδας, καθώς το θεωρούν ακατόρθωτο. Η ομάδα σώζεται άνετα και πλησιάζει στις πρώτες θέσεις. Την αμέσως επόμενη χρονιά (2024-2025) όμως ο στόχος όχι απλά επιτυγχάνεται, αλλά γίνεται και με εμφατικό τρόπο, με τον ίδιο και τους ποδοσφαιριστές του να γράφουν ιστορία, αφού ο σύλλογος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β' Εθνική.

Μοντέρνο ποδόσφαιρο, αποθέωση και... Ολυμπιακός

Παρότι το καλοκαίρι του 2025 είναι γεμάτο αβεβαιότητα για τη συμμετοχή της ομάδας στη Superleague 2 και το μέλλον του ίδιου στον αέρα, εν τέλει η Ελλάς δηλώνει κανονικά «παρούσα» στο πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας της χώρας και ο Χριστοφιλέας παραμένει στο τιμόνι, με στόχο να πετύχει την παραμονή σε αυτή την απαιτητική λίγκα. Για ακόμη μια φορά όμως ο Καλαματιανός εκπλήσσει άπαντες.

Η Ελλάς Σύρου αν και πρωτάρα, παρουσιάζει στο χορτάρι εξαιρετικό, επιθετικό και μοντέρνο, δίχως σκοπιμότητες ποδόσφαιρο. Όλα αυτά φυσικά αναγνωρίζονται από τους αντίπαλους παίκτες, προπονητές και φιλάθλους, με τη συριανή ομάδα να γνωρίζει την καθολική αποδοχή (και αποθέωση) και να γίνεται πρώτο θέμα στις 3 Δεκεμβρίου του 2025, όταν ο Ολυμπιακός κατεβαίνει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για αγώνα της League Phase του Κυπέλλου.

Άνετη παραμονή και το επόμενο βήμα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάζει μέλι για την εμφάνιση της Ελλάς, παρά το τελικό 2-5, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας κάνει το πρώτο... μπαμ στον φίλαθλο κόσμο ανά την Ελλάδα και πλέον το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Η ομάδα του συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις και η παραμονή εν τέλει θα έρθει με άνεση. Μάλιστα, οι Συριανοί έχασαν εντελώς οριακά την είσοδό τους στα Playoffs.

Παρά το δεδομένο άγχος του να παίζεις για την κατηγορία, το σύνολο του 41χρονου (πλέον) κόουτς αποδίδει εξαιρετικά τις ιδέες του, συνεχίζει να παίζει επιθετικά και όχι με σκοπιμότητα και εξασφαλίζει την παραμονή στη Superleague 2 μια αγωνιστική πριν το φινάλε των Playouts. Και όλα αυτά, με ένα ρόστερ 99% ελληνικό, αφού μοναδικός ξένος ήταν ο σπουδαίος Ολλανδός διεθνής, Λουτσιάνο Νάρσινγκ.

Ο γεννημένος στη Μάνη προπονητής έχει ανοίξει για τα καλά τα φτερά του στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και φυσικά η διοίκηση της Σύρου δεν του τα «έκοψε», με εκείνον το περασμένο καλοκαίρι να αναλαμβάνει την ομάδα της περιοχής του, την Καλαμάτα που ανέβηκε στα σαλόνια της Superleague. Το ταξίδι του στην «ελίτ» της Ελλάδας μόλις άρχισε και ήδη κάνει... εντύπωση, μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Μια νίκη που δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά πολύ περισσότερο απόδειξη πως η πίστη κινεί τα πάντα. Άλλωστε, όπως και ο ίδιος δήλωσε μετά το παιχνίδι, «Πριν 4 χρόνια ήμουν στα τοπικά, η τρέλα δεν σταματάει!»