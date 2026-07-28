Η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας ολοκληρώθηκε με 14.291 θέσεις να έχουν ήδη βρει κάτοχο, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ.

Η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7), με το κοντέρ να σταματά στις 14.291 κάρτες και την ανταπόκριση του κόσμου να επιβεβαιώνει πως η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ομάδα και τους φιλάθλους της παραμένει πιο ισχυρή από ποτέ.

«Όλοι μαζί, στη νέα εποχή», ήταν το μήνυμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η οποία μέσα στην ίδια ημέρα προχώρησε και σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης προς τους κατόχους διαρκείας, αποστέλλοντας συλλεκτικά δώρα και χειρόγραφα μηνύματα ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Νωρίτερα είχε δοθεί παράταση λίγων ωρών στη δεύτερη περίοδο διάθεσης, προκειμένου οι φίλαθλοι να έχουν επιπλέον χρόνο να ανανεώσουν το διαρκείας τους στην προνομιακή τιμή ή να αποκτήσουν νέα κάρτα για τη σεζόν 2026-27.

14.291 θέσεις έχουν ήδη το όνομά τους.



Η 3η περίοδος διάθεσης: 31.07.2026 | 10:00 – 04.08.2026 | 17:00



Όλοι μαζί, στη νέα εποχή. #PAOK #NewEra pic.twitter.com/Z8VGUdEwyM July 28, 2026

Πλέον, η σκυτάλη περνά στην τρίτη περίοδο διάθεσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 31 Ιουλίου (10:00) έως τις 4 Αυγούστου (17:00), με τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ οδεύει προς μία ακόμη χρονιά με ιδιαίτερα υψηλή προσέλευση κατόχων διαρκείας.

Το περσινό καλοκαίρι η ΠΑΕ είχε διαθέσει 18.526 διαρκείας, το μεγαλύτερο νούμερο της μεταπανδημικής περιόδου, ενώ το ιστορικό ρεκόρ παραμένει οι 22.154 κάρτες της σεζόν 2019-20, αμέσως μετά την κατάκτηση του νταμπλ. Με περισσότερα από 14.000 διαρκείας ήδη εξασφαλισμένα και την πώληση να συνεχίζεται, όλα δείχνουν ότι ο Δικέφαλος κινείται ξανά σε επίπεδα που θυμίζουν τις κορυφαίες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο (29/7) στις 10:00 ξεκινά και η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (30/7, 20:45) στην Τούμπα, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο.