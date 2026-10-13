Καλαμάτα: Πρωτοσέλιδο στην Κόστα Ρίκα ο Κένεθ Βάργκας

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Καλαμάτα: Πρωτοσέλιδο στην Κόστα Ρίκα ο Κένεθ Βάργκας

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Ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ΠΑΟΚ – Καλαμάτα πετυχαίνοντας δύο γκολ, με τα ΜΜΕ της Κόστα Ρίκα να τον αποθεώνουν.

Την έκπληξη της χρονιάς έως τώρα πέτυχε η Καλαμάτα, με την «Μαύρη Θύελλα» να περνάει από τη Τούμπα επικρατώντας με το εμφατικό 3-1 του ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μεσσήνιους ήταν ο Κένεθ Βάργκας ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Ο μεσοεπιθετικός από την Κόστα Ρίκα αποθεώθηκε από τα ΜΜΕ της πατρίδας του. Συγκεκριμένα το «lateja» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επέστρεψε με φόρα - Μπήκε στα πρωτοσέλιδα», ενώ δεν ήταν το μόνο.

Τόσο στο «Mario Segura - Hoy en el Deporte» όσο και στο «TD Mas» το όνομα του Βάργκας παίζει πολύ δυνατά, κάτι λογικό μετά τα όσα έκανε την Δευτέρα στη Τούμπα.

 
@Photo credits: INTIME
     

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