Καλαμάτα: Πρωτοσέλιδο στην Κόστα Ρίκα ο Κένεθ Βάργκας
Την έκπληξη της χρονιάς έως τώρα πέτυχε η Καλαμάτα, με την «Μαύρη Θύελλα» να περνάει από τη Τούμπα επικρατώντας με το εμφατικό 3-1 του ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μεσσήνιους ήταν ο Κένεθ Βάργκας ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.
#Legionarios🇨🇷 | ¡Volvió con todo! Kenneth Vargas regresó con doblete después de más de un mes fuera por lesión. ⚽️🇨🇷 https://t.co/vQz2BhcwhL— Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) October 12, 2026
Ο μεσοεπιθετικός από την Κόστα Ρίκα αποθεώθηκε από τα ΜΜΕ της πατρίδας του. Συγκεκριμένα το «lateja» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επέστρεψε με φόρα - Μπήκε στα πρωτοσέλιδα», ενώ δεν ήταν το μόνο.
Τόσο στο «Mario Segura - Hoy en el Deporte» όσο και στο «TD Mas» το όνομα του Βάργκας παίζει πολύ δυνατά, κάτι λογικό μετά τα όσα έκανε την Δευτέρα στη Τούμπα.
¡Doblete de Kenneth Vargas ante el PAOK en Grecia (1-3)! 🇨🇷🔥 https://t.co/5EbMz2fAED— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) October 12, 2026
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