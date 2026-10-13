Ο Κένεθ Βάργκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ΠΑΟΚ – Καλαμάτα πετυχαίνοντας δύο γκολ, με τα ΜΜΕ της Κόστα Ρίκα να τον αποθεώνουν.

Την έκπληξη της χρονιάς έως τώρα πέτυχε η Καλαμάτα, με την «Μαύρη Θύελλα» να περνάει από τη Τούμπα επικρατώντας με το εμφατικό 3-1 του ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μεσσήνιους ήταν ο Κένεθ Βάργκας ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

#Legionarios🇨🇷 | ¡Volvió con todo! Kenneth Vargas regresó con doblete después de más de un mes fuera por lesión. ⚽️🇨🇷 https://t.co/vQz2BhcwhL October 12, 2026

Ο μεσοεπιθετικός από την Κόστα Ρίκα αποθεώθηκε από τα ΜΜΕ της πατρίδας του. Συγκεκριμένα το «lateja» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επέστρεψε με φόρα - Μπήκε στα πρωτοσέλιδα», ενώ δεν ήταν το μόνο.

Τόσο στο «Mario Segura - Hoy en el Deporte» όσο και στο «TD Mas» το όνομα του Βάργκας παίζει πολύ δυνατά, κάτι λογικό μετά τα όσα έκανε την Δευτέρα στη Τούμπα.