Ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς του Αμβούργου φέρεται ν' απασχολεί τον ΠΑΟΚ για τη θέση του δεξιού μπακ.

Μεταγραφικό σενάριο από τη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναζητεί δεξί μπακ.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Λοϊκ Τανζί, ο Δικέφαλος ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Γάλλο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς του Αμβούργου.

«Ο πρώην παίκτης της Μετς, Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς (Αμβούργο), βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος προχωρά τις επαφές για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ, με το Αμβούργο να μην εμφανίζεται αρνητικό στο ενδεχόμενο παραχώρησής του», αναφέρει ο Τανζί.

Ο δεξιοπόδαρος Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς είναι Γάλλος αμυντικός, γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου 2004 στο Φόρμπαχ της Γαλλίας. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ κι έχει ύψος 1,76 μ. Σύμφωνα με τις αναφορές, πρόκειται για ποδοσφαιριστή με ένταση στο παιχνίδι του, ταχύτητα και έμφαση στο επιθετικό κομμάτι.

Ανήκει στο Αμβούργο από τις 31 Αυγούστου 2022, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Σε επίπεδο συλλόγων, ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς έχει ήδη καταγράψει αξιοσημείωτη παρουσία παρά το νεαρό της ηλικίας του. Με τη φανέλα του Αμβούργου μετράει 54 συμμετοχές, προσφέροντας 2 ασίστ.

Στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια, σημειώνοντας 1 γκολ και 3 ασίστ. Προηγουμένως, με τη Μετς, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του, είχε 14 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα (1 γκολ, 1 ασίστ), ενώ με τη Μετς Β' κατέγραψε 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ.