Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα ανάρτησή του συνδέει τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες με την ΑΕΚ, ωστόσο δεν φαίνεται να απασχολεί την πρωταθλήτρια.

Νέο σενάριο προέκυψε στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με νέα του δημοσίευση κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες.

Ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει για την περαιτέρω ανάγκη ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή των Κιτρινόμαυρων, με το όνομα του 24χρονου μέσου να ακολουθεί εκείνο του νεοαποκτηθέντος Λόβρο Μάγερ.

Ο διεθνής Ανγκολέζος χαφ, που μετρά και 10 συμμετοχές στην εθνική της χώρας του, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον πορτογαλικό σύλλογο έως το 2029. Εντάχθηκε στην ομάδα τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στην Τροφένσε που τον έφερε στην Ευρώπη από την πατρίδα του, αλλά και στην Κάζα Πία επί δύο χρόνια.

Πρόκειται για έναν παίκτη που μετρά ήδη 88 εμφανίσεις με ένα γκολ κι έξι ασίστ στη μεγάλη κατηγορία της Πορτογαλίας, εκ των οποίων οι 32 συμμετοχές σημειώθηκαν την περασμένη σεζόν. Αγωνίζεται κατά βάση ως κεντρικός μέσος, όμως έχει τη δυνατότητα να παίξει τόσο ως αμυντικό χαφ όσο και ως δεκάρι.

Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει από την ΑΕΚ, δεν φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ένωση να ασχολείται με τη συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή.