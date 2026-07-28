Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ανέτρεψε το 2-0 της Τουν και άνευ... θαύματος έστειλε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στους ανίσχυρους ενόψει της κλήρωσης για τα Play Offs του Champions League.

Η ΑΕΚ βρέθηκε ένα ημίχρονο μακριά από το να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των Play Offs του Champions League, καθώς η Τουν νικούσε με 2-0 την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Μάξιμιρ, όμως η αποβολή του Μπούρκι στο 67' άλλαξε τα δεδομένα. Οι Κροάτες ισοφάρισαν τα δυο γκολ μέσα σε 4 λεπτά (74' - 78') και το γκολ του Βάλινιτς έστειλε την ομάδα του στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και συνάμα «έσπρωξε» τον Δικέφαλο το group των ανίσχυρων.

Οι Πρωταθλητές θέλουν... θαύμα που φαντάζει αδύνατο για να βρεθούν (ανέλπιστα) στους ισχυρούς, καθώς και οι τρεις ομάδες που την ενδιαφέρουν να αποκλειστούν έχουν «καθαρό» προβάδισμα πρόκρισης. Θυμίζουμε πως η Ένωση ήθελε έναν αποκλεισμό σε τέσσερα ζευγάρια.

Η κλήρωση για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 13:00). Το πρώτο ματς του Δικεφάλου θα είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (25 ή 26 Αυγούστου).

Τα ζευγάρια που απασχολούν την ΑΕΚ

29 Ιουλίου

Λεχ Πόζναν - Άαρχους (4-1) 20:00

Άαρχους (4-1) 20:00 Ερυθρός Αστέρας - Λαρν (4-0) 21:00

- Λαρν (4-0) 21:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ιμπέρια (2-0) 21:15

*(με bold οι ισχυροί που θέλει η ΑΕΚ να αποκλειστούν και σε παρένθεση το σκορ του πρώτου ματς)