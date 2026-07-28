Παναιτωλικός: Η Sofascore βράβευσε τον Κουτσερένκο ως κορυφαίο στη Super League

Παναιτωλικός: Η Sofascore βράβευσε τον Κουτσερένκο ως κορυφαίο στη Super League

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικός: Η Sofascore βράβευσε τον Κουτσερένκο ως κορυφαίο στη Super League

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Ο Γεβγένι Κουτσερένκο βραβεύτηκε από την πλατφόρμα Sofascore ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Super League, βάσει των βαθμολογιών που συγκέντρωσε.

Ο Παναιτωλικός κλήθηκε τον περασμένο Γενάρη να βρει τον τερματοφύλακα που θα κάλυπτε το (μεγάλο) κενό του Λούκας Τσάβες στην εστία και τελικά το κατάφερε με απόλυτη επιτυχία, με την απόκτηση του Γεβγένι Κουτσερένκο, ο οποίος... έβγαλε μάτια στο δεύτερο μισό της σεζόν και με τις εμφανίσεις του προσέλκυσε ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό των... υψηλών πτήσεων του Ουκρανού τερματοφύλακα είναι πως η πλατφόρμα στατιστικών Sofascore τον βράβευσε ως κορυφαίο παίκτης της σεζόν! Στα 20 παιχνίδια του με τον Τίτορμο στο στήθος ο κίπερ των Αγρινιωτών είχε κατά μέσο όρθο βαθμολογία στην πλατφόρμα 7,41.

Συνολογικά ο Κουτσερένκο έκανε 68 αποκρούσεις, εκ των οποίων οι 46 σε τελικές που έγιναν μέσα από την περιοχή, ενώ βάσει των στατιστικών της Sofascore απέτρεψε 3.66 γκολ.

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H βράβευση έγινε στο «Emileon» και δίπλα στον Ουκρανό ήταν ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναιτωλικού, Παναγιώτης Μπαρτζώκα. Ο 26χρονος κίπερ δεσμεύεται με τους Αγρινιώτες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

 
     

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