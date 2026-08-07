Οι νεοαποκτηθέντες Μάρβελους Νακάμπα και Μούσα Ντζενεπό έκαναν την πρώτη τους προπόνηση στο Emileon μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής τους στον Παναιτωλικό.

Με δυο νέα πρόσωπα επέστρεψε ο Παναιτωλικός στις προπονήσεις μετά το φιλικό με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Ο λόγος για τους Μάρβελους Νακάμπα και Μούσα Ντζενεπό, οι οποίοι λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις τους έπιασαν δουλειά στο Emileon.

Οι δυο έμπειροι διεθνείς Αφρικανοί ποδοσφαιριστές μπήκαν άμεσα σε φουλ ρυθμούς και έκαναν την πρώτη τους προπόνηση με τους νέους τους συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Θυμίζουμε πως το επόμενο και τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων αναμετρήσεων θα γίνει σε μια εβδομάδα, στις 14 Αυγούστου, με αντίπαλο την Τρουά της Ligue 1, στη Γαλλία.

Οι Αγρινιώτες στο πρώτο τους ματς για τη σεζόν 2026-27 θα αντιμετωπίσουν την Καλαμάτα στο «Ελ Πάσο» σε νοκ άουτ ματς για τα προκριματικού του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 17:15.