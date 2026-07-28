Ο Παναιτωλικός έχει ξεχωρίσει και προχωράει την περίπτωση του 28χρονου εξτρέμ από το Μάλι, Μούσα Τζενεπό.

Oι μεταγραφικές εξελίξεις τρέχουν στον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς, είναι σε φάση αναμονής για την άφιξη του Μάρβελους Νακάμπα, ενώ έχουν καταλήξει και στον εκλεκτό για την αναβάθμιση της γραμμή κρούσης. Ο λόγος για τον Μούσα Τζενεπό.

Πρόκειται για 28χρονο δεξιοπόδαρο αριστερό εξτρέμ, ύψους 1,77μ., ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσo πίσω από τον φορ, όσο και στο δεξί φτερό. Είναι 35 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι και έχει σκοράρει τρεις φορές με το εθνόσημο.



Στα 19 του χρόνια ήρθε στην Ευρώπη για χάρη της Σταντάρ Λιέγης και το 2019 έκανε τη μεταγραφή της καριέρας του, όταν η Σαουθάμπτον επένδυσε 15,7 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Νησί. Με τους Αγίους μέτρησε 91 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 73 στην Premier League. έχοντας 5 γκολ και 4 ασίστ.

Στην Αγγλία έμεινε μια τετραετία και το 2023 η Σταντάρ τον επανέφερε στη Λιέγη, δίνοντας 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τους Βέλγους έχει 91 συμμετοχές, με 13 γκολ και 3 ασίστ. Τη σεζόν 2024-25 είχε ένα μονοετή δανεισμό στην Αντάλιασπορ (27 εμφανίσεις - 2 γκολ - 1 ασίστ) και την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε στην Εστεγκάλ.

Με τους Ιρανούς μέτρησε 13 συμμετοχές, δίχως γκολ ή ασίστ και πριν 1,5 μήνα έλυσε το συμβόλαιο του μονομερώς, λόγω οφειλών. Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά είναι πιθανό ο Τζενεπό να φτάσει στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα και θα αποτελέσει σημαντική μεταγραφή για τον Τίτορμο, όντας η δεύτερη προσθήκη στην επίθεση μετά τον Οπόκου.

Φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια στα μεταγραφικά των Αγρινιωτών, καθώς το μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο φορ, με τη μία περίπτωση να είναι προχωρημένη, ενώ μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να υπάρξει έξτρα κίνηση στα χαφ με την απόκτηση αμυντικού μέσου.