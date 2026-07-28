ΑΕΚ: Ο Μάγιερ έφτασε στο Άπελντορν, υπογράφει και ενσωματώνεται στην αποστολή
Έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ είναι η ΑΕΚ, έπειτα από τη συμφωνία της με τη Βόλφσμπουργκ στα 6 εκατ. ευρώ που κάνει τον 28χρονο Κροάτη χαφ την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των κιτρινόμαυρων.
Ο Μάγιερ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ολλανδία, πέρασε τα ιατρικά και το απόγευμα ταξίδεψε στο Άπελντορν για να ενσωματωθεί στην αποστολή.
Ο Μάγιερ έφτασε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της ΑΕΚ στο Άπελντορν για να υπογράψει.
Πλέον μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί, έχοντας συμφωνήσει σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών ως το καλοκαίρι του 2030.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.