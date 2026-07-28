Ο Λόβρο Μάγιερ πέρασε τα ιατρικά και το απόγευμα της Τρίτης έφτασε στο ξενοδοχείο της ΑΕΚ στο Άπελντορν για να υπογράψει. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ είναι η ΑΕΚ, έπειτα από τη συμφωνία της με τη Βόλφσμπουργκ στα 6 εκατ. ευρώ που κάνει τον 28χρονο Κροάτη χαφ την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των κιτρινόμαυρων.

Ο Μάγιερ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ολλανδία, πέρασε τα ιατρικά και το απόγευμα ταξίδεψε στο Άπελντορν για να ενσωματωθεί στην αποστολή.

Ο Μάγιερ έφτασε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της ΑΕΚ στο Άπελντορν για να υπογράψει.

Πλέον μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί, έχοντας συμφωνήσει σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών ως το καλοκαίρι του 2030.