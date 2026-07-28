Τα γερμανικά Μέσα αποκαλύπτουν το ποσό που θα λαμβάνει ετησίως ο Λόβρο Μάγιερ από την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Λόβρο Μάγιερ από τη Βόλφσμπουργκ, έπειτα από τη συμφωνία με τους «Λύκους» στα 6 εκατ. ευρώ.

Ο 28χρονος Κροάτης χαφ αναμένεται άμεσα στην Ολλανδία, ακόμα και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να τελειώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Όπως ενημερωθήκατε από το Gazzetta, το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μάγιερ στην ΑΕΚ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, ως το καλοκαίρι του 2030, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προσθέτει στο ρόστερ του τον έναν από τους δύο χαφ που περίμενε και συγκεκριμένα τον υβριδικό, όπως τον είχε χαρακτηρίσει.

Οι Γερμανοί έρχονται να αποκαλύψουν τις ετήσιες απολαβές του με το Sky Sport να υπογραμμίζει πως ο Μάγιερ έχει συμφωνήσει στα 2 εκατ. ευρώ ετησίως καθαρά. Μάλιστα, όπως προσθέτουν και αυτοί, ο παίκτης μέσα στις επόμενες ώρες θα ταξιδέψει για το Άμστερνταμ ώστε να περάσει τα ιατρικά και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία.

Το who is who του Μάγιερ

Ο Λόβρο Μάγιερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έπειτα μετακινήθηκε στη Λοκομοτίβα, με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ να τον αποκτά ξανά το καλοκαίρι του 2018 έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Τρία χρόνια αργότερα η Ρεν δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ με τον Μάγιερ να κάνει το επόμενο βήμα στο εξωτερικό, ενώ μια διετία αργότερα το καλοκαίρι του 2023 η Βόλφσμπουργκ έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της!

Την περσινή σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ ο Μάγιερ είχε 30 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ (στη σεζόν που υποβιβάστηκε, κάτι που είχε ως συνέπεια να ψαχτεί ο ίδιος για να αποχωρήσει), ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας μετρώντας 38 συμμετοχές και εννιά γκολ.