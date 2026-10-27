Γρίφος για δυνατούς λύτες η ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ να καλείται να διαχειριστεί τρία απαιτητικά ματς στη σειρά.

Η ΑΕΚ «πέταξε» νωρίτερα για τη Θεσσαλονίκη ενόψει της αυριανής (28/10, 20:30) αναμέτρησης του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την οποία ξεκινάει ένα δυνατό σερί αγώνων για τους κιτρινόμαυρους καθώς ακολουθεί το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (1/11) και το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Τετάρτη (4/11) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί αυτήν την απαιτητική τριάδα αγώνων που έχει μπροστά της η ΑΕΚ, κάτι που θα καθορίσει και τις τελικές του επιλογές για την ενδεκάδα της Τούμπας. Δεδομένα θα υπάρξει rotation και το πιθανότερο είναι να δούμε μια μείξη των βασικών επιλογών με εκείνων που αποτελούν κυρίως εναλλακτικές, συν τους δύο νεαρούς Έλληνες βάσει και του κανονισμού του Κυπέλλου.

Όσον αφορά τους δύο νεαρούς, ο Αλεξίου αναμένεται να είναι ο ένας και για την άλλη επιλογή υπάρχουν οι Μπαλαμώτης, Καλοσκάμης και Χριστακόπουλος. Εκεί θα παίξει ρόλο τι θα αποφασιστεί στο τέρμα. Αν δηλαδή ο Νίκολιτς επιλέξει τον νεαρό Μπαλαμώτη, όπως είχε κάνει στον τελικό του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσερραικό, τότε θα κλειδώσει με αυτόν η δεύτερη θέση. Διαφορετικά αν η επιλογή είναι ο βασικός πια Μπρινιόλι, λόγω της ανετοιμότητας ακόμα του Στρακόσια, τότε ο Καλοσκάμης πιθανότατα θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Από τους παίκτες του πολύ βασικού κορμού του ρόστερ, θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν ο Μάγερ, ο οποίος επιστρέφει μετά την απουσία του από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό λόγω καρτών, οι Γιόβιτς και Μαρίν που είχαν μπει αλλαγή στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος, αλλά και ο Κάιρινεν, που είχε αντικατασταθεί σχετικά νωρίς στο δεύτερο μέρος. Επίσης υποψήφιοι είναι παίκτες όπως οι Λυκογιάννης, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα και Ζίνι. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν σε διάφορες θέσεις ερωτηματικά ως προς τις τελικές αποφάσεις. Κάποια από τα οποία θα λυθούν μόνο στην ανακοίνωση της ενδεκάδας μια ώρα πριν τη σέντρα...