Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να περάσει στο Άμστερνταμ τα ιατρικά για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγιερ και στη συνέχεια να έρθει στο Άπελντορν.

Ημέρα Λόβρο Μάγιερ η σημερινή για την ΑΕΚ καθώς ο 28χρονος Κροάτης χαφ, για τον οποίο υπάρχει deal με τη Βόλφσμπουργκ στα 6 εκατ. ευρώ, φτάνει την Τρίτη στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Μάγιερ θα φτάσει στο Άμστερνταμ νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης για να περάσει τα ιατρικά για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Στη συνέχεια, μόλις τα ολοκληρώσει, θα μεταβεί στο Άπελντορν, στη βάση της αποστολής της ΑΕΚ για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία, κάτι που πρόκειται να συμβεί αργότερα το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 28χρονος χαφ έχει συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ως το καλοκαίρι του 2030, όπως διαβάσατε χθες στο Gazzetta, ενώ σύμφωνα με τους Γερμανούς οι ετήσιες απολαβές του θα είναι στα 2 εκατ. ευρώ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προσθέτει έτσι στο ρόστερ του τον έναν από τους δύο χαφ που περίμενε και συγκεκριμένα τον υβριδικό, όπως τον είχε χαρακτηρίσει, με την ΑΕΚ να αναμένεται πλέον να τρέξει και την επόμενη κίνησή της για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Το who is who του Μάγιερ

Ο Λόβρο Μάγιερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έπειτα μετακινήθηκε στη Λοκομοτίβα, με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ να τον αποκτά ξανά το καλοκαίρι του 2018 έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Τρία χρόνια αργότερα η Ρεν δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ με τον Μάγιερ να κάνει το επόμενο βήμα στο εξωτερικό, ενώ μια διετία αργότερα το καλοκαίρι του 2023 η Βόλφσμπουργκ έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της!

Την περσινή σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ ο Μάγιερ είχε 30 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ (στη σεζόν που υποβιβάστηκε, κάτι που είχε ως συνέπεια να ψαχτεί ο ίδιος για να αποχωρήσει), ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας μετρώντας 38 συμμετοχές και εννιά γκολ.