Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Θεσσαλονίκη ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια αρκετά απαιτητική εβδομάδα, κάνοντας αρχή αύριο (28/10) από την Τούμπα και το ματς Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, πριν ακολουθήσει την ερχόμενη Κυριακή (1/11) ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι κορυφής στο ΟΑΚΑ και έπειτα την Τετάρτη (4/11) η μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί τρία μεγάλα παιχνίδια που έχει μπροστά της η Ένωση και αναμένονται με ενδιαφέρον οι επιλογές που θα κάνει στην ενδεκάδα για το ματς της Τούμπας. Τόσο στους δύο νεαρούς Έλληνες που θα επιλέξει βάσει του κανονισμού που υπάρχει στο Κύπελλο όσο και στο πως θα ανοίξει το rotation.

Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση το μεσημέρι της Τρίτης στα Σπάτα και στη συνέχεια η αποστολή έφτασε με το πούλμαν της ομάδας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πάρει την πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, με τον Μάγερ να επιστρέφει καθώς είχε λείψει από το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό λόγω καρτών.

Η ΑΕΚ, η οποία μετά τις ήττες στην Αγγλία από τη Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, έβγαλε αντίδραση με ωραίο ποδόσφαιρο στο εμφατικό 5-0 επί του Παναιτωλικού, πηγαίνει στην Τούμπα με βαθμολογική άνεση καθώς μετράει το δύο στα δύο στη League Phase του Κυπέλλου έχοντας φτιάξει και καλή διαφορά τερμάτων που μετράει στη διοργάνωση.