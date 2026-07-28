Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Λερόι Αμπάντα είναι ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς και πλέον η μεταγραφή ανακοινώθηκε.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Λερόι Αμπάντα επρόκειτο να γινει ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς και πλέον η μεταγραφή πήρε επίσημη μορφή. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μπακ, ο οποίος θα συνθέσει μαζί με τον Πολυκράτη το δίδυο στο αριστερό άκρο της άμυνας στο ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Αμπάντα αποτελεί την 11η προσθήκη της Κηφισιάς στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και όπως είχαμε αναφέρει βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της νέας του ομάδας, έχοντας κάνει και την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του «Σέμπα».

Φυσικά οι κινήσεις της Κηφισιάς δεν σταματούν στον Αμπάντα, καθώς αναμένεται να αποκτηθεί (τουλάχιστον) ακόμα ένας χαφ, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν περαιτέρω προσθήκες, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα φιλικά παιχνίδια ή προκύψει κάποια ανάγκη.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Leroy Abanda, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 7 Ιουνίου 2000 στη Γαλλία, ο Leroy Abanda ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της AF Bobigny και της Paris Université Club, πριν μετακομίσει στην Ακαδημία της AS Monaco.

Το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή για την AC Milan, αγωνιζόμενος με την Κ19 του συλλόγου. Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Neuchâtel Xamax FCS (Ελβετία) και US Boulogne (Γαλλία).

Το 2022/23 αγωνίστηκε σε RFC Seraing και ΠΑΣ Λαμία 1964 (ως δανεικός), με την οποία είχε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για τον ΟΦΗ στον οποίο παρέμεινε για ενάμιση χρόνο, με συνολικό απολογισμό τις 43 συμμετοχές, τα 2 γκολ και τις 6 ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά σε Suwon FC (Νότια Κορέα) και Le Mans FC (Γαλλία), ενώ στο β’ μισό της περσινής αγωνιστικής περιόδου φόρεσε τη φανέλα του ΝΠΣ Βόλου, με τον οποίο κατέγραψε 17 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».