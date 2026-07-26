Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση του Λερόι Αμπάντα.

Μετά την απόκτηση του Άνχελο Σαγκάλ η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του αριστερού μπακ που προορίζεται για βασικός, μπροστά από τον φέρελπι νεαρό Κωνσταντίνο Πολυκράτη. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο εκλεκτός του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι ο Λερόι Αμπάντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου διαξάγεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο κι αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση του deal.

Πρόκειται για 26χρονο Γάλλο αριστερό μπακ, ύψους 1,80μ., με επιθετικές αρετές. Έχει μάθει ποδόσφαιρο σε κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς σε νεαρή ηλικία έχει περάσει από τη Μονακό και τη Μίλαν.

Είναι ποδοσφαιριστής που ξέρει καλά από Super League έχοντας αγωνιστεί από ένα εξάμηνο σε Λαμία (2023) και Βόλο (2026), ενώ έπαιξε 1,5 χρόνο στον ΟΦΗ (2023-25).



Στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν έκανε 9 εμφανίσεις (1 ασίστ) με τη Λε Μαν της δεύτερης κατηγορίας του ποδοσφαίρου της Γαλλίας, ενώ εν συνεχεία με τον Βόλο είχε 17 συμμετοχές και δημιούργησε δυο γκολ.



Φυσικά οι κινήσεις της Κηφισιάς δεν σταματούν στον Αμπάντα, καθώς αναμένεται να αποκτηθεί (τουλάχιστον) ακόμα ένας χαφ, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν περαιτέρω προσθήκες, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα φιλικά παιχνίδια.