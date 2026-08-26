Στη Σερβία υποστηρίζουν πως η Κηφισιά περιμένει απάντηση σε πρόταση προς τον Πάντοβιτς μέχρι την Κυριακή (30/8), όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Δημοσίευμα της «Mozzart»... συνέδεσε την Κηφισιά με την περίπτωση του Μίλαν Πάντοβιτς. Οι Σέρβοι υποστηρίζουν πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και του Παναθηναϊκού για τον δανεισμό του 24χρονου επιθετικού και πως απομένει η απάντηση του, η οποία αναμένεται μέχρι την Κυριακή (30/8), όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, σχετική διερευνητική επαφή μεταξύ της Κηφισιάς και του Τριφυλλιού είχε υπάρξει (αρκετά) νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση ούτε μεταξύ των δυο κλαμπ, ούτε μεταξύ του συλλόγου των Βορείων Προαστίων και του ποδοσφαιριστή και πόσο μάλλον δεν τίθεται κανένα θέμα... προθεσμίας.

Ο Πάντοβιτς παραμένει εκτός πλάνων από την αρχή της προετοιμασίας και κατά μία πηγή «ψάχνεται» να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό, όντας η προτεραιότητα του.