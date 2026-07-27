Χαραλαμπόγλου: Βόλος - Ανακοινώθηκε η μεταγραφή
Παίκτης του Βόλου κι επίσημα είναι ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, όπως ανέφερε νωρίτερα το Gazzetta.
Στην ανακοίνωση της ομάδας της Μαγνησίας αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Βόλου αναχώρησε για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.
Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης όπου είχε 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει περάσει από τις ακαδημίες της Φιορεντίνα, του Ολυμπιακού και την Κ-21 της Ουτρέχτης όπου σε 31 αγώνες σημείωσε και 5 γκολ.
Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου στην οικογένεια της».
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