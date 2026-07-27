Παίκτης του Βόλου είναι ο 21χρονος φορ Γιώργος Χαραλαμπόγλου.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου έλυσε τη συνεργασία του με τον Αστέρα Aktor και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο.

Ο 21χρονος φορ (5/11/04) που χειρίζεται εξίσου καλά και τα δύο πόδια, με ύψος 1,80, υπέγραψε για τρία χρόνια στην ομάδα της Μαγνησίας και άμεσα αναχωρεί για την Ολλανδία, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο Χαραλαμπόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στη Νίκη Ευκαρπίας και σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε στην Ιταλία για τη Φιορεντίνα. Έπαιξε στα τμήματα υποδομής των «βιόλα» και το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Αγωνίστηκε σε ένα ματς με τη Β' ομάδα και σε 38 αγώνες με την Κ19 των Πειραιωτών και το 2024 πήγε στην Ολλανδία για την Ουτρέχτη, με την Κ21 της οποίας είχε 31 παιχνίδια, 5 γκολ και 1 ασίστ. Την περασμένη σεζόν επέστρεψε στον Αστέρα AKTOR και είχε 15 αγώνες, 1 γκολ και 1 ασίστ.