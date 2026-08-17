Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ο Βόλος Elabet επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή στις Σέρρες και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου.

Στο καλύτερο έως τώρα παιχνίδι από όλα όσα έχουν γίνει για το φετινό Κύπελλο, ο Βόλος Elabet κατάφερε να επικρατήσει του Ηρακλή στις Σέρρες με 3-1 και να πάρει την πρόκριση για την League Phase. Οι Βολιώτες ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς, με τους «κυανόλευκους» με την σειρά τους να έχουν επίσης μια καλή εμφάνιση, με τα αμυντικά τους όμως λάθη να τους στοιχίζουν.

Φοβερό πρώτο ημίχρονο με 3 γκολ και πολλές ευκαιρίες

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο που μας χάρισε πολλές συγκινήσεις και αν σκεφτούμε πως μιλάμε για το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής χρονιάς ήταν το λιγότερο εξαιρετικό. Όχι μόνο για τα τρία γκολ που μπήκαν, αλλά και για τον ρυθμό και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και οι δύο ομάδες.

Ανενόχλητος ο Κάτσικας έκανε το 0-1

Και οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά χάνοντας ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, κάτι που έκανε ο Βόλος Elabet στο 22', όταν μετά από εκτέλεση φάουλ και ολιγωρίας της άμυνας του Ηρακλή ο Κάτσικας ανενόχλητος με κεφαλιά έκανε το 0-1. Ένα γκολ που δεν πανηγύρισε ο σκόρερ επειδή έπαιζε στον «Γηραιό».

Απίστευτο φινάλε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις

Και μετά το 0-1 οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν και έχασαν ευκαιρίες, με τους ανθρώπους του Βόλου να φωνάζουν για το γκολ του Χαραλαμπόγλου που ακυρώθηκε ως οφσάιντ και αυτούς του Ηρακλή για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Κούστα.

Έτσι φτάσαμε στις καθυστερήσεις με το φινάλε να είναι φοβερό. Αρχικά στο 45+1' ο Κούστα μετά την εξαιρετική ασίστ του Σόρια έκανε το σουτ νικώντας τον Σιαμπάνη ισοφαρίζοντας.

Πριν όμως προλάβουν οι γηπεδούχοι τους πανηγυρισμούς, οι Βολιώτες πήραν και πάλι το προβάδισμα. Συγκεκριμένα στο 45+4' μετά από νέο λάθος της άμυνας του Ηρακλή σε σέντρα του Λάμπρου, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Σαουμπί που δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-2.

Ζήτησαν πέναλτι οι γηπεδούχοι και στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-3

Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης οι δύο ομάδες συνέχισαν να προσπαθούν για γκολ με τον ρυθμό να είναι πολύ γρήγορος και τις ευκαιρίες, έστω και λιγότερες να υπάρχουν μπροστά και στις δύο εστίες.

Ουσιαστικά τα πάντα τελείωσαν στο 60' όταν ο Ηρακλής φώναξε για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Νιζέτ με τους φιλοξενούμενους στην κόντρα να κάνουν με τον Τζόκα το 1-3. Ένα προβάδισμα που κράτησαν ως το τέλος με τον Σιαμπάνη να κάνει μεγάλες επεμβάσεις και έτσι πανηγύρισαν την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης (46' Καρακασίδης), Πίνια, Βούρος, Τσάκλα, Σόρια (67' Πέδρο Μάρκες), Νιζέτ, Σουρλής, Χρομάντα (71' λ.τρ. Κράιντς), Κωνσταντακόπουλος (46' Ιβι Λόπεθ), Μωϋσίδης, Κούστα (67' Κόλιτς).

ΒΟΛΟΣ ELABET (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάτσικας (62' Γκάμπριελ), Κάργας, Ελ-Σαουμπί, Μεντίλ, Φάμπιο, Κόμπα, Τζόκα, Λάμπρου (58' Φουρτάδο), Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.