Στο 60' ο Βόλος Elabet έφτασε σε τρίτο τέρμα απέναντι στον Ηρακλή με σκόρερ τον Τζόκα.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Βόλος Elabet πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής φώναξε για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Νίζετ με τους Βολιώτες να φεύγουν στην κόντρα και τον Τζόκα να σκοράρει και να κάνει το 1-3.