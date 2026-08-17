Ηρακλής - Βόλος Elabet: Το γκολ του Τζόκα για το 1-3
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Στο 60' ο Βόλος Elabet έφτασε σε τρίτο τέρμα απέναντι στον Ηρακλή με σκόρερ τον Τζόκα.
Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Βόλος Elabet πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στον Ηρακλή.
Ο Ηρακλής φώναξε για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Νίζετ με τους Βολιώτες να φεύγουν στην κόντρα και τον Τζόκα να σκοράρει και να κάνει το 1-3.
@Photo credits: eurokinissi
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