Ο Βόλος ανακοίνωσε τον έμπειρο Γάλλο δεξιό μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ.

Σημαντική κίνηση για τον Βόλο, ο οποίος έκανε δικό του τον Ροναέλ Πιερ Γκαμπριέλ.

Ο 28χρονος (13/6/98) Παριζιάνος ποδοσφαιριστής με ύψος 1,77, πέρασε απ' όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας κι έφτασε μέχρι και την Κ21 με την οποία είχε μία συμμετοχή.

Ο Γκαμπριέλ αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Σεντ Ετιέν με την οποία είχε 39 συμμετοχές, οι 35 στη Ligue 1. Συνολικά στη Ligue 1 έχει 124 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ, ενώ έχει 8 παιχνίδια στη La Liga κι άλλα τόσα στη Bundesliga.

Ο Γκαμπριέλ έχει παίξει στις Μονακό (4 ματς), Μάιντς (8 ματς), Εσπανιέλ (8 αγώνες, 1 γκολ), Στρασρμπούργκ (15 παιχνίδια, 1 ασίστ), Μπρεστ (62 αγώνες, 1 γκολ, 2 ασίστ), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (53 ματς, 4 γκολ και 4 ασίστ). Στην κροατική ομάδα ήταν από τον Γενάρη του 2024. Την περασμένη σεζόν, όμως, δεν υπολογιζόταν και είχε μόνο ένα παιχνίδι.

Στην ανακοίνωση του Βόλου αναφέρεται: «H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ronaël Pierre-Gabriel.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία αναχώρησε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο Ronaël Pierre-Gabriel τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ όπου κατέγραψε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως των Ναντ, Μάιντς, Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρεστ, Μονακό, Σεντ Ετιέν.

Παράλληλα ο Ronaël Pierre-Gabriel έχει υπάρξει διεθνής σε όλες τις «μικρές» ομάδες της Γαλλίας (Κ-21, Κ-19, Κ-18)

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ronaël Pierre-Gabriel στην οικογένεια της».