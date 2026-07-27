Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Στάνιτς ζήτησε νέο ραντεβού με τον Ολυμπιακό»

Ρεπορτάζ στη Σερβία επισημαίνουν ότι ο διεθνής χαφ της Λουντογκόρετς έριξε γέφυρες επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είχε κλείσει ως γνωστόν με ένα ποσό - ρεκόρ για τα δεδομένα της Λουντογκόρετς τον παίκτη αλλά τα πάντα χάλασαν από έναν άνθρωπο. Τον ατζέντη και οικογενειακό φίλο του Πέταρ Στάνιτς, ονόματι Μπέλιτς. Το απόγευμα της Δευτέρας τα σερβικά ΜΜΕ όπως το Mozzartsport μετέφεραν ότι ο παίκτης ζήτησε νέο ραντεβού με την πειραϊκή ΠΑΕ προφανώς για να επιχειρήσει να τα βρει μαζί της.

