Σύμφωνα με πηγές από την Ιταλία, ο Ρέμο Φρόιλερ έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα, καθώς φαίνεται πως έχει κλείσει τον έναν από τους δύο χαφ που χρειάζεται για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πηγές από την Ιταλία, οι Πειραιώτες προχώρησαν στην απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, με τον Έλβετο μέσο να έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και επίσημα την μεταγραφή του.

Ο 34χρόνος διεθνής, ο οποίος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, είναι μία ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων, ενώ τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην ενίσχυση της ομάδας.

Ο Φρόιλερ ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Βίντερτουρ και το 2016 πήρε τη μεγάλη μεταγραφή για την Αταλάντα. Ο αμυντικός χαφ πέρασε 6 χρόνια στο Μπέργκαμό και μετά από ένα σύντομο πέρασμα στην Αγγλία και τη Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε το 2023 στην Ιταλία και τη Serie A για λογαριασμό της Μπολόνια.

Ο Ελβετός μέσος σε 260 συμμετοχές με την Αταλάντα μέτρησε 21 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε 123 εμφανίσεις με την Μπολόνια πέτυχε 3 γκολ και 5 ασίστ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπολόνια, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα μία φορά.

Ο 34χρονος χαφ είναι επίσης βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του, κάτι που φάνηκε και στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ήταν απολύτως βασικός και στα έξι παιχνίδια της Ελβετίας στο τουρνουά, τόσο στη φάση των ομίλων, όσο και στα νοκ-άουτ.