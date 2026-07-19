Ο Ολυμπιακός είχε κλείσει με ποσό - ρεκόρ για τα δεδομένα της Λουντογκόρετς τον παίκτη αλλά τα πάντα χάλασαν από έναν άνθρωπο.

Μεταγραφή Στάνιτς.δεν υφίσταται εδώ και μέρες στον Ολυμπιακό. Ωστόσο υπάρχει συγκεκριμένο story γύρω από αυτό. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με την Λουντογκόρετς με ποσό - ρεκόρ για τα δεδομένα της που έφτανε στα 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στους Πειραιώτες στις επαφές εμφανίστηκε ένας ανεπίσημος εκπρόσωπος και οικογενειακός φίλος του Πέταρ Στάνιτς, ονόματι Μπέλιτς ζητώντας 1.4 εκατ ευρώ ετησίως για τον παίκτη αντί για τα συμφωνηθέντα 700.000 ευρώ και 600.000 για τον ίδιο. Η στάση αυτή επέφερε μεγάλα θέματα στις επαφές με.τον Ολυμπιακό να αποφασίζει ότι δεν εκβιάζεται και εφόσον παίκτης και Μπέλιτς επέμειναν σε αυτές τις απαιτήσεις οι συζητήσεις από μεριάς Πειραιωτών διεκόπησαν και μετά φυσικά έλαβαν τέλος.