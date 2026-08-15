Δημοσίευμα από την Αρμενία και πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τικνιζιάν, στον Ολυμπιακό.

Μετά και από την επιβεβαιώση της παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκοι προχωρούν δυναμικά στην υλοποίηση του μεταγραφικού τους σχεδιασμού, με πρώτη κίνηση την απόκτηση ενός αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αρμενία και πληροφορίες από τη Σερβία, η υπόθεση αυτή ολοκληρώθηκε γρήγορα, με τους Πειραιώτες να προχωρούν στην απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν από τον Ερύθρο Αστέρα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, με τον Αρμένιο ακραίο οπισθοφύλακα να μετακομίζει στον Ολυμπιακό σε μία μεταγραφή που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συν τα όποια μπόνους επίτευξης στόχων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο παίκτης απέρριψε μία ελκυστική προσφορά από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, καθώς προτιμούσε να έρθει στην Ελλάδα για λογιαριασμό του Ολυμπιακού, ενώ και ίδια η ομάδα είχε από καιρό στα ραντάρ της τον 27χρόνο διεθνή, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο να έχουν ξεκίνησει πριν από τον αγώνα με τη Ναϊμεγκεν.

🇦🇲

Affaire conclue entre l’Etoile Rouge de Belgrade 🇷🇸 et l’Olympiakos 🇬🇷 pour Nair Tiknizyan 🇦🇲 ! ✅



Le joueur devrait signer son contrat avec le club grec dans quelques jours. ⏳ #Tiknizyan https://t.co/WgUSggu5Zl pic.twitter.com/h5jnHfRrkL August 15, 2026

Παράλληλα με την υπόθεση του Τικνιζιάν, η οποία φαίνεται πως έχει τελειώσει και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις, οι Ερυθρόλευκοι «τρέχουν» δύο ακόμη περιπτώσεις, εκείνες των Γκουστάβο Πουέρτα και Κρίστιαν Κάσερες.