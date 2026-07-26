Βόλος: Επεισοδιακό το φιλικό με τη Γκρόνινγκεν
Ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Γκρόνινγκεν το Σάββατο στο πρώτο του φιλικό στην Ολλανδία. Στο σάιτ της ολλανδικής ομάδας στην αναφορά για το ματς τονίστηκε ότι υπήρχαν νεύρα και ότι ο «διαιτητής ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μοίραζε κάρτες δεξιά κι αριστερά».
Στην ολλανδική έκδοση του ESPN, λοιπόν, ανέβηκε βίντεο, όπου σε τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Βόλου διακρίνονται (Φουρτάδο, Μεντίλ, Μύγας) και της Γκρόνινγκεν αντάλλαξαν κλοτσιές, τραβήγματα και φιλοφρονήσεις... Στην ανάρτηση υπάρχει ιμότζι κι ένα γάντι πυγμαχίας!
Δείτε βίντεο από τις αψιμαχίες
Verhit oefenduel tussen FC Groningen en NPS Volos 🇬🇷🥊 pic.twitter.com/ohEn8BY9xO— ESPN NL (@ESPNnl) July 25, 2026
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