Ο Άρης δούλεψε πάνω στην τακτική του Βόλου, με τον Ομάρ Ρίτσαρντς να επιστρέφει και τους Μανού Γκαρθία–Γιαννιώτα να αποτελούν τις δύο δεδομένες απουσίες.

Στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση με τον Βόλο μπήκε ο Άρης, με τη σημερινή (8/10) προπόνηση να έχει πλέον καθαρά χαρακτήρα προετοιμασίας αγώνα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι κατοχής με υπεραριθμία και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου, ενώ η αυριανή (9/10) προπόνηση, που θα γίνει στο «Κλ.Βικελίδης», θα είναι η τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική πρόβα για τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Στα αγωνιστικά νέα, ο Ομάρ Ρίτσαρντς επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου ακολούθησε και πάλι ατομικό. Δύο είναι οι δεδομένες απουσίες για την αναμέτρηση με τον Βόλο. Ο Μανού Γκαρθία παραμένει εκτός λόγω του προβλήματος με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι κατοχής μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Tομ Ντέλε-Μπασίρου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Παρασκευή, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet (11/10, 19:00)».