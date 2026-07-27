Με ανάρτηση του ο Αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Δημήτρης Μπούσης, προανήγγειλε την ολοκλήρωση των μεταγραφών του Αϊτόρ και του Δημήτρη Νικολάου.

Ημέρες μεταγραφικών εξελίξεων για τον ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν φέρει ήδη τον Αϊτόρ στην Κρήτη και αναμένεται να επισημοποιήσουν τη μεταγραφή εντός της ημέρας (27/7), ενώ όπως είχαν αναφέρει στην Ιταλία ο Όμιλος προχωράει για τον επαναπατρισμό του Δημήτρη Νικολάου.

Μετά τον Ισπανό εξτρέμ φαίνεται πως υπάρχει εξέλιξη και με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, καθώς ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μπούσης, προανήγγειλε το διπλό «χτύπημα».

Ο γιος του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση, με ανάρτηση του στο «X» έστειλε μήνυμα: «Πάμε» και το συνόδευσε με δυο... εκρήξεις, με την δεύτερη να αναμένεται να είναι ο Νικολάου, την υπόθεση του οποίου χειριζόταν εδώ και μέρες ο Χρήστος Καρυπίδης.

Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια και θα πλαισιώσει στα στόπερ του ΟΦΗ τους Σιέλη, Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Πούγγουρα και τον νεαρό Κοντεκά.

Ο ύψους 1,88μ. σέντερ μπακ προέρχεται από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από τον Γενάρη του 2019, όταν πήγε στην Έμπολι, αγωνιζόταν στην Ιταλία.

Έκτοτε ο Νικολάου έχει αγωνιστεί σε Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Προέρχεται από σεζόν με 26 εμφανίσεις, ενώ συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Παλέρμο, οπότε βρίσκεται σε καλό επίπεδο ετοιμότητας.

Επόμενος στόχος του ΟΦΗ είναι να τελειώσει την υπόθεση του φορ. Από τη στιγμή που ο Όμιλος δεν έχει καταλήξει σε επιθετικό και ο Κόντρo δεν έχει βρει ομάδα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να εξετάζουν τις επιλογές τους. Μια περίπτωση που έχει προταθεί, μεταξύ πολλών, είναι αυτή του άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Αλί Σαμάτα.