Ο Αϊτόρ βρίσκεται ήδη στο Ηρακλείο, τη Δευτέρα θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

Θέμα χρόνου είναι η επισφράγηση της προφορικής συμφωνίας του ΟΦΗ με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα. Ο Ισπανός εξτρέμ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο ώστε να τελειώσει το τυπικό σκέλος του deal.

O 30χρονος εξτρέμ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (27/7) και εφόσον πάνε όλα καλά θα υπογράψει το διετές συμβόλαιο του με τους Κυπελλούχους και θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.

Ο βραχύσωμος winger την Τρίτη (28/7) αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Κρητικών και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Πρόκειται για παίκτη εγνωσμένης αξίας από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό και φυσικά για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άρτια ο Χρήστος Κόντης από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Αξιοσημείωτο πως μαζί έχουν πανηγυρίσει δύο Κύπελλα με το Τριφύλλι, καθώς στο ένα ο νυν κόουτς του Ομίλου ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (2022) και στο άλλο υπηρεσιακός τεχνικός (2024).

Ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για την Βιτόρια, με την οποία σε 36 συμμετοχές έχει 4 γκολ και 3 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, όσο δεν «ξεκολλάει» η υπόθεση Κόντρο οι Κρητικοί εξετάζουν άλλες περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσης, ενώ κινητικότητα υπάρχει και για τη θέση του στόπερ με τον Δημήτρη Νικολάου να είναι μια περίπτωση που απασχολεί.