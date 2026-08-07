Στις 11 Αυγούστου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ και του ΟΦΗ ενόψει του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η σεζόν της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου ΟΦΗ θα αρχίσει με ματς-γιορτή, μία εβδομάδα πριν από τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, καθώς οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Αυγούστου, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ομάδων. Σε αυτήν θα μιλήσουν οι δύο προπονητές, Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστος Κόντης, καθώς και ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Συνήθως, στις pre-game συνεντεύξεις Τύπου των διοργανώσεων της ΕΠΟ μιλούν οι αρχηγοί των δύο αντιπάλων.

Ο αγώνας θα γίνει σε γεμάτο Παγκρήτιο, καθώς τόσο οι Ενωσίτες όσο και οι Ομιλίτες είναι κοντά στο να εξαντλήσουν τα εισιτήριά τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Κρητικούς, οι κάτοχοι διαρκείας προμηθεύτηκαν 3.000 «κομμάτια», ενώ άλλα τόσα έφυγαν 24 ώρες μετά την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης, με τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων να ανέρχεται στα 6.000, πέντε ημέρες πριν από το ματς.

Θυμίζουμε πως ο τελικός του Super Cup θα κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.